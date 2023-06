Rosselló: "Con coraje y sentido común nuestro proyecto cambiará a Santa Fe"

El precandidato a concejal de Rosario Alejandro Rosselló aseguró que su postulación tiene que ver con un proyecto político que viene a transformar la provincia de Santa Fe. “Como dice nuestra candidata a gobernadora, Carolina Losada, no venimos a ocupar un lugar en el gobierno para que nada cambie, venimos con la decisión política de cambiar las cosas para siempre. Tenemos el coraje y el sentido común para llevarlo adelante”, enfatizó.

El candidato de Carolina Losada para el Concejo Municipal de la ciudad sostuvo que es parte de un proyecto que prioriza a aquellos que invierten y que generan trabajo. "Hoy vemos que tenemos un gobierno provincial que no gasta lo que tiene a disposición para el Ministerio de Seguridad, tampoco tenemos un Estado que se ocupe y tenga planes de corto, mediano y largo plazo. Desde nuestro espacio, junto a Carolina Losada, tenemos un plan inmediato para atacar de manera directa los problemas de seguridad, pero también una mirada a largo plazo, estamos convencidos de que no hay paz social sin educación y nosotros no tenemos ataduras para llevarlo adelante”, enfatizó.