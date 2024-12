Roly Santacroce: "Se necesita una reforma constitucional y política en Santa Fe"

"El dinero no era mío", afirmó el senador que viajaba con más de 200 mil dólares

En su discurso fue duro con el Partido Justicialista. Santacroce se mostró escéptico respecto a la representación de la conducción del partido en la actualidad, afirmando que “no me interesa lo que digan en absoluto”. “El Partido Justicialista no nos representa para nada”, afirmó, dejando claro que su visión no coincide con la del partido.