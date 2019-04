El exgobernador de Tucumán José Alperovich fue cuestionado por su participación en una entrevista en la que realizó comentarios ofensivos hacia la periodista y conductora, Carolina Servetto. Organizaciones de trabajadores de prensa y de mujeres repudiaron la actuación del funcionario y pidieron unas disculpas públicas.

Alperovich arrancó piropeando a la conductora. "Hermoso, muy lindo el lugar, y esta chica que me encanta, es el perfil que a mi me gusta", dijo al recibir la bienvenida.

Al exponer cómo quiere cambiar Tucumán y su decisión de no hacer campaña con algunos dirigentes, dijo: "Es otra cosa. Si no, no quiero asumir. ¿Sabés qué? Me voy a pasear más tiempo. Me voy a Miami con mis nietos; la puedo mirar más tranquilo a esta preciosura".

Los comentarios continuaron luego que Servetto le preguntó por qué había rechazado las invitaciones anteriores al programa, entonces Alperovich le contestó: "No te sale ponerte mala, no te sale", chicaneó con una sonrisa burlona y agregó: "Me hacés acordar a mi señora vos".

Desde la Comisión de Mujeres Trabajadoras de Prensa de la APT repudiaron la actitud del exgobernador al afirmar que en todo momento se encargó de cosificar a la periodista, incurriendo en una de las formas de violencia de género, el acoso. "Todo el tiempo se dirigió a ella con piropos fuera de lugar, como así también desmereciendo sus aportes o preguntas ante la entrevista", afirmaron y pidieron que Alperovich "rectifique sus palabras y pida las disculpas correspondientes".

Vergüenza total el trato de @JAlperovichOk a @CaroServetto. Impunidad. Si la trata así al aire no quiero ni imaginar cómo es ejerciendo el poder con las mujeres. — Ana Correa (@anaecorrea) 24 de abril de 2019



"Nuestra solidaridad con la periodista Carolina Servetto ante tanta misoginia y falta de respeto por parte del exgobernador José Alperovich en la entrevista llevada adelante en La Gaceta. Lamentable papel que deja evidenciado su machismo. ¡Repudiable!", expresaron desde la agrupación de mujeres MuMaLá Tucumán.

El exgobernador también fue fuertemente repudiado en las redes sociales. "La periodista hace su trabajo, Alperovich le hace comentarios sexistas apelando a que es una 'presiosura' para degradarla y busca la complicidad del entorno. Todos se ríen, la periodista no", criticó la abogada feminista Sabrina Cartabia, que representa a la actriz Thelma Fardín en la denuncia de abuso sexual contra Juan Darthés.