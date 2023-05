Pullaro: "Que Losada le pregunte a Bullrich qué opina sobre mi gestión en Seguridad"

Bullrich, cada vez que vino a Rosario, siempre rescató el trabajo realizado por Pullaro en el Ministerio de Seguridad de Santa Fe, que coincidió con el período que cursó Bullrich al frente de la misma cartera nacional en el gobierno de Mauricio Macri.

“Que Losada consulte a Bullrich entonces”, insistió Pullaro, quien no quiso entrar en más detalle de la polémica que encendió Losada en la coalición opositora santafesina.

Pullaro prefirió no contestar a las “imputaciones personales” y se centró en lo que según él espera la sociedad santafesina para las elecciones que se vienen. “Lo que hace Losada no sirve. La gente no nos está pidiendo que mostremos nuestras diferencias, sino que trabajemos juntos para derrotar al kirchnerismo en la provincia de Santa Fe y en el orden nacional. Y en eso estoy centrado”, cerró el ex ministro de Seguridad provincial.

El precandidato a gobernador de Unidos dijo que en esta campaña no lo encontrarán hablando mal de Losada ni de Mónica Fein, la otra rival en la interna abierta que sostendrá la alianza opositora.

“Acá hay una discusión de modelos y mi objetivo central está puesto en ganarle la elección a (Omar) Perotti y contribuir desde Santa Fe para que gane nuestro espacio a nivel nacional”, añadió.

Desde el espacio que diagrama la candidatura de Pullaro, que lleva como vice a Gisella Scaglia (referenciada a nivel nacional con el PRO de Rodríguez Larreta), no salían de su asombro por el tenor de las declaraciones de Losada. Le atribuyen, sobre todo, cierto nerviosismo por alguna que otra encuesta que le mostraron, con números que la senadora radical no esperaba.