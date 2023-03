Pese al misil de Carrió, en el frente de frentes ratificaron el rumbo político

La jefa de la CC anunció que no avalará el nuevo armado opositor en Santa Fe por presuntos vínculos con el narcotráfico. En la flamante coalición buscaron desligar del pronunciamiento a la pata local del partido que conduce Lilita, que sin embargo sintonizó con ella

Elisa Carrió , líder de la Coalición Cívica (CC), lanzó un misil hacia el nuevo frente de frentes que en Santa Fe buscará enfrentar al peronismo en las próximas elecciones: anunció ayer que su espacio no se sumará a la coalición opositora porque en ella conviven supuestas “complicidades” de dirigentes locales con sectores del narcotráfico y del lavado de dinero . Todavía afectados por el cimbronazo, en el armado político no justicialista ratificaron su apuesta de cara a los comicios y buscaron desligar del pronunciamiento a la pata provincial de la fuerza que conduce Lilita, que sin embargo sintonizó con su jefa .

La decisión fue comunicada por medio de un video, tras un almuerzo que Carrió compartió con la ex diputada nacional de la CC por Santa Fe Lucila Lehmann: “Es imposible integrar el frente de frentes y mantener una vieja complicidad que destruyó la provincia, más allá del costo político que haya que asumir”.

“Hay que limpiar Santa Fe y eso no se puede hacer con los mismos que fueron parte de los problemas que hoy tenemos”, enfatizó Carrió, quien evitó dar nombres de los señalados.

Por su parte, Lehmann explicó a La Capital: “La decisión la venimos analizando, e incluso haciendo pública, hace meses. Estamos abiertos a la incorporación de nuevos liderazgos, espacios o sectores de la provincia, ya sean políticos y no políticos, como las pymes y el agro”.

“Esta decisión es muy importante: tenemos que resolver la grave situación que atraviesa Santa Fe en materia de inseguridad. Y la solución es imposible llevarla adelante con sectores que fueron y son cómplices de la instalación del narco en la provincia”, abundó la referente de la CC acerca de las palabras de Carrió.

Fue entonces cuando Lehmann resaltó: “Santa Fe es un narcoestado. Todos los poderes están atravesados y la única forma de resolverlo es enfrentarlo de raíz y limpiar la provincia, no negociando con la mafia ni estando adentro para ver si al menos logramos controlarla. Hay que hacerlo con decisión, sin titubeos y de cara a la sociedad”.

https://twitter.com/elisacarrio/status/1637169918792683520 Lilita de entrecasa definiendo el problema político de Santa Fe, dialogando con @LucilaLehmann https://t.co/PEBWMQUaZu pic.twitter.com/1TQqXt3B70 — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) March 18, 2023

“Carrió lo viene denunciando hace más de 20 años, cuando incluso nadie le creía o la trataban de loca, marcando e identificando responsabilidades. Lamentablemente, algo que podría haberse frenado en ese tiempo, hoy se convierte en un flagelo que no solo atraviesa la provincia sino que se expande y profundiza en todo el país”, sentenció la dirigente.

Los filosos cuestionamientos de Carrió a parte del espectro opositor santafesino no son nuevos: a mediados de 2022 minó el camino que luego desembocaría en el frente de frentes al volver a incluir a los ex mandatarios santafesinos Antonio Bonfatti y Hermes Binner, junto al otrora ministro de Gobierno Rubén Galassi, en la cadena de responsabilidades por el avance territorial del narcotráfico. Y agregó a su abanico de reproches al intendente de Rosario, Pablo Javkin, un ex aliado.

En la nueva coalición no peronista conviven, entre otros, la mayoría de radicalismo y el socialismo, el PRO y Creo (Javkin). Y la CC provincial, cuyos referentes acaban de avalar la plataforma de gestión que el frente de frentes presentará en los próximos días.

Asimismo, el bombazo político de Carrió detonó un día antes de la llegada de Mauricio Macri a Rosario para presentar su libro “Para qué”. Aunque en la Coalición Cívica despegaron al ex presidente de la arremetida de Lilita.

En la vereda radical deslizaron a La Capital: “La CC viene participando de todos los espacios del frente de frentes, incluso acompañando el documento programático que terminamos de armar. Carrió desconoce la tarea que hace su partido en la provincia. A sus contradicciones las tendrán que resolver entre ellos”.

“Carrió siempre hace lo mismo antes de los cierres de lista para tratar de posicionar a su gente, es lo peor de la vieja política”, afirmaron, a su turno, entre las filas socialistas.

No obstante, Sebastián Julierac Pinasco, diputado provincial de la Coalición Cívica, retuiteó la publicación de Lilita en Twitter, que incluye el video con el pronunciamiento contra el frente de frentes.

“Habrá que evaluar lo que vamos a hacer y qué es lo mejor para la provincia y Juntos por el Cambio (JxC)”, añadieron en la CC santafesina.

Si bien imperó el silencio de radio, distintos actores del flamante armado opositor buscaron contrarrestar las afirmaciones de Carrió dejando asentada su “firme decisión de hacer un esfuerzo para superar la situación que atraviesa la provincia, en particular Rosario, con unidad y a través de un frente de frentes potente”.