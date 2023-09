Perotti retiró los pliegos de los postulantes a jueces que había enviado a la Legislatura

"Son un número significativo de cargos vacantes a cubrir que no son nuevos. La situación no se remite exclusivamente a completar grillas sino que en los casos de fiscales y defensores resultan imprescindibles para el servicio de justicia. En las audiencias públicas; si no están estos funcionarios, se paraliza el proceso. Y no es que la Corte reclama hoy ante esta coyuntura, lo hemos hecho repetidamente al Ejecutivo provincial y ahora no nos queda más remedio que también hacerlo a la Legislatura. Lo mismo hemos planteado al gobernador para que remita los pliegos de jueces y camaristas de vacantes antiguas", aseguraba Erbetta.

La preocupación del presidente de la Corte Suprema es que, como ocurre ahora con la decisión de retirar los pliegos de jueces, puede significar "diferir esta definición un año hacia adelante", atendiendo que las sesiones ordinarias se retomarán recién el 1 de mayo del año próximo. Claro que el futuro gobernador tiene la llave de convocar a sesiones extraordinarias y enviar los pliegos.

La decisión de Perotti de retirar los pliego fue tomada 24 horas antes de la primera reunión de transición entre el mandatario saliente y el electo, lo que se tomó como un gesto de convivencia y madurez política del gobernador.

El gobierno había anticipado hace unos días que tenía "bajo análisis" el pedido de Pullaro respecto de retirar los pliegos de la Legislatura y ayer, tras una reunión entre la ministra de Gobierno, Celia Arena y el diputado pullarista Fabián Bastia, se terminó de tomar la decisión.