Sobre el postulante de La Libertad Avanza afirmó asimismo que es “es una persona que está muy sola, que no tiene la cantidad de personas, ni equipos, ni gobernadores, ni diputados para asentar a un gobierno”, y agregó que Milei “es puesto en ese lugar de centralidad por el peronismo porque perciben que es algo débil que les permite volver al poder”.

Al justificar el voto en contra de Juntos por el Cambio en el Congreso nacional a los cambios al impuesto a las Ganancias, que obtuvo media sanción en Diputados, Bullrich dijo que “si bajás los impuestos tenés que bajar gastos; ahora si bajas impuestos y no bajás gastos, se lo trasladás a los argentinos en el impuesto inflacionario”.

Este mediodía, en tanto, Bullrich participará de un acto en el Puente Pueyrredón, a las 13.30, donde firmará un acta para terminar con los cortes y piquetes en caso de llegar a la Casa Rosada.

El cruce entre Patricia Bullrich y Juan Grabois

Bullrich grabó un video dirigido al dirigente social Juan Grabois y desató la polémica. "Escuchame bien, este mensaje es para vos. Le sacaste el trabajo y hasta el uniforme del MTE a un hombre porque me saludó en Olavarría y porque me quiere votar. Te pido que le garantices a este laburante que no sufra más represalias por haberse manifestado libremente. Reincorporalo, Grabois, hacé las cosas como hay que hacerlas. No puede ser porque alguien quiera votar por mí, lo saquen, lo maltraten, le digan de todo en el chat y lo echen. Eso es de garca", disparó la dirigente de JxC en el posteo en Twitter.

La respuesta de Grabois no se hizo esperar y llegó por la misma vía y con el mismo formato. "Dejá de versear Bullrich, se ve que si no me nombras la gente no te ve los videitos. Hacé las cosas bien y por ahí juntas algún voto sin mentir. Que te mejores", disparó el ex precandidato a presidente por el oficialismo.

"Yo nunca le saqué nada a nadie, menos el trabajo y muchos menos por cuestiones políticas. Vos sí: ¿te acordás cuando fuiste ministra de De la Rúa? Le sacaste el empleo a millones de personas, le robaste el 13% a los jubilados y se tomaron el palo en helicóptero, después de dejar un tendal de muertos y un país devastado", añadió.