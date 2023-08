Paso en Jujuy: la curiosa mesa en la que todos se apellidan igual

Foto de archivo. A diferencia de 2017 y 2021, en estas Paso no había un cartel anunciando la mesa "Sólo Mamaní"

En Jujuy el apellido Mamaní es muy común, pero no dejó de sorprender a más de uno que todos los votantes de esa mesa llevaran el mismo apellido. Aunque a diferencia de las otras dos ocasiones, acá no había un cartel anunciando la mesa "Sólo Mamaní". La idea fue, en su momento, de una de las autoridades de mesa, que decidió facilitar la búsqueda de los electores, muchos de ellos que no tienen acceso al sitio de consulta electrónico que ofrece la Justicia Electoral.

A las 18 de este domingo cerraron los comicios en estas elecciones abiertas, primarias simultáneas y obligatorias (Paso) en la mayor parte del país y se espera la difusión de los primeros resultados para las 21. Hasta esa hora, había sufragado el 66 por ciento del total del padrón habilitado.

Los ciudadanos podían optar entre 27 fórmulas presidenciales y 4.168 aspirantes a diputados y senadores nacionales. En estos comicios se validarán las nóminas que cumplan con el piso de votos necesario que les permitirá competir en los comicios generales del 22 de octubre.