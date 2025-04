Pablo Javkin: "No traigamos la violencia del enfrentamiento político de Buenos Aires"

El intendente de Rosario, Pablo Javkin , cerró este viernes la campaña de las primeras elecciones provinciales de 2025 con un mensaje contra los discursos de sus principales rivales políticos. "No traigamos la violencia que vemos en el enfrentamiento político de Buenos Aires" , reclamó.

En segundo lugar, Javkin apuntó que el líder de Ciudad Futura es aliado del senador del departamento San Lorenzo, Armando Traferri y la exvicegobernadora Alejandra Rodenas en esta campaña. Luego de pasar lista, afirmó: "Creo sinceramente que acá está muy claro que todo el pasado va junto, lo quieran disimular o no".

"Todo eso no tiene que volver más", manifestó el titular del Poder Ejecutivo local en cuanto a los referentes de la principal coalición opositora. El mensaje hizo hincapié en la puja electoral para el proceso de reforma constitucional de Santa Fe.

El intendente consideró que la actualización de la Carta Magna provincial definirá "los próximos 30 ó 40 años de la vida de la ciudad". Entre los cambios imprescindibles, puso en el primer puesto a la autonomía: "Siempre peleamos por tener libertad para hacer cosas con nuestros recursos". En segundo término se refirió a la importancia de las normas de seguridad y la ley de ficha limpia. Así pidió que "nunca más un senador implicado en una causa tenga poder para que un fiscal no lo investigue".

El apoyo de Pablo Javkin a Carolina Labayru

La actual secretaria de Cercanía y Gestión Ciudadana fue uno de los puntales de la administración de Javkin durante su primer mandato en la Municipalidad. "El día que la conocí, me di cuenta de que era la mejor porque no para, no tiene feriados ni fines de semana. Pero, sobre todo, porque es la persona más limpia y laburante que existe", expresó el intendente en redes sociales.

La precandidata a concejal del oficialismo no está dispuesta a cambiar su estilo de gestión si se muda al Palacio Vasallo. En este sentido, anticipó: "Lo mío no es hablar, lo mío es hacer. Mi lugar va a seguir siendo la calle, en los barrios con los vecinos, trabajando para resolverles los problemas".

El titular del Poder Ejecutivo propuso a la funcionaria para encabezar su lista de las Paso porque a la arquitecta "no se la contó nadie" cuando fue secretaria de Control y Convivencia. "Ella estuvo en la calle cuando teníamos 20 patrulleros y nos habían dejado solos. Solita se enfrentó a los mafiosos que se creían dueños de la ciudad", señaló.

En cuanto a su forma de trabajar, Labayru subrayó que sólo admite una manera de hacerlo: "Rápido, bien y cuidando el mango". A continuación aseveró que su postulación también es una decisión para "seguir defendiendo todo lo logrado por Javkin y Maximiliano Pullaro".