Carolina Labayru: "La pala no muerde, la agarro todos los días para resolver problemas"

De perfil técnico y ejecutivo, Labayru se define como una “obsesiva de la resolución de problemas”. Confesó: “No soporto que cada vez que entra un reclamo no se le encuentre rápido la vuelta para resolverlo, yo hago todo el seguimiento y hasta que el problema no se solucionó, no sale de mi cabeza”.

“Mi trabajo con los reclamos es histórico y me acompaña desde siempre en mi paso por el municipio. Siempre estuve escuchando a los vecinos y recorriendo todos los barrios”, contó y afirmó: “Sé cómo se solucionan las cosas y necesito que sea en lo inmediato porque sé que se puede hacer, no acepto un no como respuesta”.

Al frente de Control, Labayru mostró una impronta muy personal y se involucró en operativos de tránsito, desbaratando fiestas clandestinas, interviniendo frente a incidentes con cuidacoches, rescatando animales en riesgo, allanamientos a chatarrerías ilegales e incluso enfrentando a prácticas extorsivas.

“Es mi manera -explicó-, es acompañar al personal y si estoy ahí, ¿por qué no hacerlo yo? Habrá quienes dirán que lo hago para las cámaras, pero no me conocen, a mí me sale de adentro, veo que se puede hacer y lo hago”, sostuvo.

Su rol en el futuro Concejo de Rosario

Sobre su deseo de llegar al Concejo, Labayru afirmó que pretende llevar su impronta ejecutiva y resolutiva al Legislativo. “Yo al Concejo voy a ir a hacer, no a perder el tiempo hablando por hablar”, dice. “Hay que hacerla corta, ponerse de acuerdo y resolver, yo no soy política y no me gusta la rosca, hay que hacerle las cosas más fáciles a la gente”, agregó.

En ese sentido, para Labayru “el Concejo es el lugar donde se dan las discusiones que pueden permitir o ponerle trabas al municipio para avanzar más rápido y más eficiente en la resolución de problemas, en hacer obras que mejoren los barrios, en simplificar normas que le hagan más fácil la vida al laburante”.

“Conozco cada barrio, la necesidad y el pedido de cada vecino, y también cada rincón del municipio, qué tecla hay que tocar para que las cosas sucedan, por eso quiero intentar hacer mi aporte ahora desde otro lugar y que podamos sostener todo lo que se logró desde que cambiaron los vientos con la llegada de Maximiliano Pullaro a la provincia y por fin empezaron a cuidarnos como nuestro intendente Pablo Javkin pidió a gritos durante los cuatro años en que los rosarinos estuvimos abandonados”, cerró.

Una lista de unidad y consenso

La lista que encabeza Labayru expresa un amplio acuerdo entre los partidos mayoritarios que conforman la coalición oficialista. En ese sentido, la nómina está integrada también por Damián Pullaro, la concejala Anita Martínez, Gabriel Pereyra y Flavia Padín, entre otros dirigentes y militantes.