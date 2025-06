Pablo Javkin: "El superávit de la Nación está basado en no hacer nada y recaudar a lo loco"

En declaraciones realizadas en su visita a los estudios de LT8 , el mandatario de Rosario argumentó que “el superávit del gobierno nacional está basado en dos cosas: no hacer nada y recaudar a lo loco. Si se suman el impuesto al cheque, las retenciones enteras porque no hay más fondo solidario, el IVA, ganancias que se coparticipa en partes, y combustibles, todo eso la Nación lo toma como una aspiradora y no vuelve nada a las provincias. Ni por las vías que corresponden ni por las obras que se deberían hacer. Lo lógico es que la Nación reparta esos fondos”.

En ese sentido, Javkin subrayó que Rosario "se hizo cargo del subsidio nacional al transporte entero en un año y medio, y desde octubre no se toca la tarifa. Nos hicimos cargo de todos los programas de salud: drogas oncológicas, anticoncepción; son programas nacionales que los tomamos nosotros. También nos hacemos cargo de la atención a discapacidades, que el gobierno nacional ha reducido, producto de auditorías. Todos esos son recursos con los que estamos contribuyendo a que haya superávit nacional. Y estamos de acuerdo con que hay que ordenar la macroeconomía. Pero tiene que haber un límite entre llevarse todos los fondos y que no vuelva nada a las provincias”.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que el presidente Javier Milei vete esa ley que impulsan los gobernadores, algo que hecho con otras iniciativas aprobadas por el Parlamento, Javkin advirtió: “Estamos hablando de 24 provincias y de los 40 intendentes de las principales ciudades del país. No hay argumento para vetar esa iniciativa. No estamos tocando la plata del superávit fiscal. Hablamos de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) e impuestos a los combustibles que son fondos con los que el Gobierno no debería contar y por los cuales no estamos tocando la regla del equilibrio fiscal, con el cual estamos de acuerdo en sostener”.

Con relación a las cuentas del municipio, Javkin destacó que la gestión local “hoy tiene superávit. Y tiene un aporte a las empresas de transporte para recambio de colectivos y se tomó deuda para pavimento definitivo. Y hoy tenemos una Municipalidad sin deuda. La situación del municipio es súper ordenada y llegar a eso nos llevó tiempo. Pasamos la pandemia y la crisis nacional con 300 y pico por ciento de inflación anual. Ordenar las cuentas es un principio básico de quien gobierna. Y las ordenamos para hacer obras. Si no hago obras, no pago el contrato de recolección de residuos, no compro colectivos, seguramente que voy a tener superávit. Pero el superávit hay que tenerlo haciendo cosas y que esas funcionen”.

Metrobus y cuidacoches

Javkin también aprovechó la ocasión para ratificar la Idea de dejar de lado el Metro Bus en avenida Alberdi. “Es una idea impulsada por Carolina Labayru. El Metro Bus tenía lógica si había un sistema de transporte que venía de San Lorenzo y Granadero Baigorria, con una reformulación de bulevar Rondeau. Como eso no se cumplió, quedó ese tramo de Alberdi que es muy negativo para los comerciantes”.

“La idea es retransformar la avenida Alberdi, porque el Metro Bus es una barrera física que no permite ver de un lugar a otro y que trajo problemas en la circulación”, destacó. Javkin.

También mencionó otro tema candente y que fogoneó la semana pasada la candidata oficialista al Concejo Carolina Labayru de prohibir la actividad de cuidacoches o “trapitos”.

“Los vamos a prohibir porque hay situaciones de extorsión. Después puede haber gente que trabaja lavando autos y que los vecinos los apoyan o los aprecian. En esos casos no hay problemas, pero todas las semanas hay 20 ó 25 detenidos por extorsiones. Esos no son cuidacoches, son extorsionadores, personas con antecedentes delictivos. Y hay que prohibirlos, o sacarlos de la calle”.

“Está prohibida la extorsión y vamos a reforzar esa prohibición. Una cosa es un tipo que lava autos en acuerdo con vecinos y otra un tipo que aprieta y quiere sacar dinero por la fuerza”, destacó el intendente.