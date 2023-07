Norma López: "Tenemos que mejorar la calidad de vida de la gente"

¿A cuáles se refiere?

Por un lado a las políticas que gobernaron nuestro país entre 2015 y 2019 y que hoy quieren reeditarse, pero que no van a ser del mismo modo, porque este nuevo frente, que a nivel nacional es Juntos por el Cambio, en la provincia se ha ampliado con el socialismo y el sector de (Pablo) Javkin, entonces el socialismo, el radicalismo, el PRO, Creo y otros espacios políticos responden a una lógica antiperonista y claramente en contra de los movimientos populares.

La campaña de Juntos Avancemos ha sido muy respetuosa, el peronismo parecía un liceo de señoritas.

Nosotros creemos que las Paso tienen que servir para dirimir las diferencias, el peronismo y el movimiento que a nivel nacional se referencia en Unión por la Patria (UP) tenemos en claro que esas esas diferencias se dirimen discutiendo y con propuestas. Me hubiera gustado que otros espacios que forman también parte de Juntos Avancemos también hubieran puesto sobre la sobre la mesa una mirada clara acerca de dónde tiene que estar la acumulación de poder, dónde tiene que estar la acumulación de las políticas públicas para la sociedad, porque venimos de un momento donde la política se alejó de la agenda del pueblo.

Busatto planteó hace unos días la necesidad de sacar el Estado a las calles para empezar a resolver el divorcio entre la sociedad y la política.

Yo comparto esa esa mirada, por algo venimos construyendo juntos desde hace tiempo con Kiko. Hubo situaciones, y no solamente hablo de la pandemia, que no han permitido reconstruir una unidad en todo el movimiento. Hoy a nivel nacional esa conducción está mucho más fortalecida con la fórmula presidencial de Sergio Massa y Agustín Rossi, que ha impulsado Cristina (Kirchner) con Alberto (Fernández) y otros espacios, pero en la provincia de Santa Fe falta mucho en la conducción, en nuestro movimiento, en el peronismo, y falta dialogar en una mesa común todos los espacios. Es un déficit que no hemos podido saldar y creo que esta es una ocasión, después de las Paso tenemos que sentarnos todos los espacios que formamos este frente para ver cómo avanzamos. Porque enfrente tienen absolutamente claro que van por el ajuste y el recorte de derechos.

Cómo ve a la oposición, donde Carolina Losada acusa a Maximiliano Pullaro de tener relación con el narcotráfico. ¿Puede la sociedad tolerar ese tipo de disputas?

No puede haber ninguna certeza para quienes voten en esa interna. Lo único que están garantizando es una mirada absolutamente personalista y egoísta de la política, no están pensando en la política como en lo que tiene que ser, que es la herramienta de transformación de las injusticias, de la transformación social, así vemos la política nosotros y porque no llegamos a la política para hacer negocios, cosa que muchos de esos sectores por la disputa que están teniendo está claro que también caminan por ese lado. Nadie se hace responsable de la estructura de violencia que dejaron y que eso tiene que ver con el Frente Progresista Cívico y Social, hoy contenido esta nueva alianza, dejó una estructura violenta en nuestra sociedad y ahora nadie se hace cargo.

Ese Frente Progresista gobernó 12 años la provincia, 30 años Rosario, pero la culpa de todo, según ellos es del peronismo.

Sí, incluso digamos después de haber pasado el macrismo durante la gestión nacional que nos dejó esta deuda histórica y volvió a endeudarnos con el Fondo Monetario Internacional. En la política necesitamos autocrítica y eso está clarísimo. Lo que no podemos seguir convalidando es que con todas estas peleas y todas estas discusiones que presentan desde la oposición siempre han sido en contra de los intereses populares. Y está claro también en materia de seguridad, de salud, cuando se ha discutido la situación presupuestaria en la provincia de Santa Fe, siempre han puesto palos en la rueda para que la gestión del peronismo no pudiera abordar el presupuesto y la distribución de la riqueza de otro modo. En materia de seguridad tenemos un gran déficit, eso es inocultable. Ahora yo insisto en después del 16 tierne haber una gran convocatoria a todos los espacios de lo que llamamos sectores populares, porque necesitamos revalorizar la política, necesitamos encontrar nuevamente la agenda del pueblo, que es la agenda de los trabajadores, del docente, de las madres, que siguen peleando desde las escuelas, los merenderos, las copas de leche para incluir y cuidar un poco más a sus pibes y pibas y luchan contra los narcos porque son los que justamente disputan a la juventud para esclavizarla en su red delictiva. Esta es una de las bases que tenemos que tener muy en claro: basta ya de seguir dando títulos a la sociedad, sin acuerdos sociales, acuerdos políticos que tienen que ser para las grandes mayorías populares y en ese sentido tenemos que hacer un esfuerzo, dejar de lado las apetencias personales para poder poner en valor lo que significa una política a favor de los intereses de la ciudadanía.

¿Y qué se le ofrece a esa ciudadanía para que se vuelva a confiar en la política en política y los políticos?

En estos próximos cuatro años tenemos que dejar de hacer responsable a la clase de popular y trabajadora de los males que tiene la sociedad y empezar a hablar de la riqueza. En Santa Fe tenemos un pequeño grupo de familias que tienen acuerdos y sostienen un status quo con distintos sectores de partidos políticos, con el Poder Judicial. Forman parte de las corporaciones, nosotros tenemos que avanzar en una mirada de la distribución de la riqueza. Vivimos en una provincia que es rica, que es un modelo productivo que ha dado grandes beneficios, pero a ese modelo de producción le tenemos que incorporar la mirada redistributiva. Tenemos que grabar al todo el sector exportador, nosotros planteamos un tributo del 1 por ciento, eso generaría uno 7500 millones de pesos que vamos a poner a disposición de la educación, el deporte y la salud. Estamos pensando en la creación de un Ministerio de Deporte para fortalecer a los clubes que hoy hacen gran parte de lo que tiene que hacer en el Estado y esa misma línea el boleto deportivo gratuito, que significa que cualquier pibe o joven hasta los 25 años pueda tener una práctica deportiva garantizada y sumarla a esa gran herramienta provincial que es el Boleto Educativo Gratuito. A eso hay agregarle un plan quinquenal para la infraestructura escolar. Hay muchas escuelas que tienen gas, no tienen agua, no tienen una infraestructura, no tienen un edificio en condiciones, están totalmente desangeladas y nuestros pibes y pibas tienen que ser educados también en un ambiente que sea cálido, que sea amigable y también para nuestros docentes que la peleen todos los días y que muchas veces hacen el trabajo que deja de hacer el gobierno. Y la salud, estamos pasando un momento crítico, no solamente porque hay otra economía de la salud en términos de la ciudad, hay nuevos operadores en salud, nuevos sectores privados, sino porque hay un déficit de parte del Estado que se viene retirando, tanto de la salud pública municipal como la provincial se está erosionado. Tenemos que hacer un esfuerzo para que todos los trabajadores, las trabajadoras, los barrios populares, la clase media que no llega a tener una obra social pueda gozar del derecho a la salud y de la salud mental. Si nosotros podemos llevar adelante todas estas acciones, que tienen que ver con una mirada integral desde la seguridad, es decir, la prevención y la represión del delito, pero con inclusión, con deporte, con salud, con cultura, con educación. También tenemos que hacernos responsables de la salud mental de las personas, porque estamos en un momento donde la disputa territorial, los consumos problemáticos, las adicciones van creciendo y nos destruye a los jóvenes, a las familias que quedan esclavizadas con las adicciones y no hay de parte de los gobiernos, o hay muy pocas, herramientas para poder abordar la problemática de los consumos y adicciones. Si no hacemos un cambio de paradigma de los abordajes territoriales es muy difícil que podamos reconstruir la confianza de la sociedad en la política, por eso creo que este un momento de debilidad institucional y todos aquellos quienes tenemos compromiso y funciones públicas tenemos que ponernos a disposición, para elaborar nuevas herramientas que siempre sirvan para mejorar la calidad de vida de la gente y no para garantizarnos lugares a la política.