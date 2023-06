"No hay que darle la llave de la Legislatura al gobernador que paralizó Santa Fe"

-Porque confiamos mucho en Carolina, en su liderazgo y transparencia. Somos del mismo equipo y ella me pidió que la acompañe como cabeza de lista de diputados. Queremos iniciar un proceso de transformaciones importantes en la provincia y necesitaremos leyes que las respalden. Le queremos ganar a Perotti. Por eso, no podemos darle la llave de la Legislatura a un gobernador que paralizó Santa Fe con más problemas de los que había antes, que no respondió a las expectativas de la gente.