Milei inauguró el busto de Menem en Casa Rosada: "Es un acto de justicia"

Por otra parte, Milei recordó: "Menem recibió una catástrofe hiperinflacionaria y entregó a sus sucesores un país ordenado, estable y con un PBI per cápita 60% más alto que en el 89. Modernizó las instituciones en 1994 a través de la reforma constitucional más consensuada de la historia. Lideró con audacia, intuición y pragmatismo. Nos inspiró a quienes creemos en la libertad a seguir su ejemplo. Por eso hoy estamos haciendo este homenaje al mejor presidente de los últimos 40 años, al menos".

Además, Milei reveló que Menem le había anticipado que llegaría a ocupar el sillón de Rivadavia en una cena que compartieron hace algunos años. "Cuando llegué, Carlos me saludó con mucho afecto, me dio un beso y un abrazo, y en ese momento me dijo algo que me dejó helada la sangre. Me dijo ‘vos vas a ser presidente de la Argentina, pero lo vas a hacer mejor, porque no solo tenés la intuición y el coraje, suno también el conocimiento’. Le dije que no me gustaba la política, y él me dijo ‘yo nunca me equivoco’", reveló.

El recuerdo de la familia de Menem

"Quiero agradecer desde lo más profundo de mi corazón que finalmente se concrete en este año, en una fecha con tan importante significado", señaló Zulemita Menem, hija del fallecido ex jefe de Estado, en alusión al aniversario número 35 del triunfo del dirigente peronista en las elecciones de 1989.

En su discurso, afirmó estar "muy honrada" de su padre, a quien definió como "un caballero de la política".

"Le deseo, como ciudadana, todo el éxito que su dedicación y tarea merecen", expresó la hija de Carlos Menem, dirigiéndose a Milei.

El busto de Menem

En los últimos días, en el Salón de los Bustos se vio un intenso movimiento para que el busto de Menem sea instalado muy cerca de la puerta de entrada que da a la fachada Norte de la Casa de Gobierno. Este está al lado del de Bartolomé Mitre. En esta ocasión no se respetó ningún orden cronológico de los 27 presidentes que se ubican allí. El 22 de abril por la tarde, el gobierno decidió remover el que identifica a Néstor Kirchner para liberar un pedestal pegado a la alfombra roja por la que diariamente ingresan Milei, sus ministros o los invitados especiales. Allí irá el de Menem, el presidente al que Milei más admira.

El busto de Kirchner fue desplazado hasta un rincón junto a la escalera que conduce al ala Sur del edificio construido en 1898 durante la presidencia de Julio Argentino Roca. Frente a ese busto colocaron el de Raúl Alfonsín.

Confeccionados con mármol de Carrara, todos los bustos están posados encima de pedestales hechos con el mismo material. Rinden homenaje a todos los ex presidentes constitucionales que gobernaron en la Argentina.

La imagen del riojano estaba archivada en el Museo del Bicentenario, que ahora fue rebautizado como Museo Casa Rosada. Durante la gestión de Alberto Fernández ya se había acordado la fecha para su instalación en el Hall de Honor por el que habitualmente ingresan los principales funcionarios o invitados a la Casa de Gobierno. La iban a colocar el 2 de julio de 2020 coincidiendo con el cumpleaños 90 del líder peronista, pero la pandemia de Covid-19 obligó a la postergación.

La gestión de Menem fue reivindicada en varias oportunidades por Milei y recientemente el ex mandatario fue homenajeado con un retrato en el flamante Salón de los Próceres —antes Salón de las Mujeres— que creó la propia Karina Milei.

De esta manera, solamente quedarán sin colocar en el llamado Salón de los Bustos las esculturas correspondientes a Isabel Martínez de Perón, Fernando de la Rúa y Cristina Fernández de Kirchner.

Uno de los últimos bustos en ser incorporado había sido el de Raúl Ricardo Alfonsín, el 1º de octubre de 2008, cuando Cristina Kirchner, con la presencia del líder del radicalismo en la Rosada, decidió sumar la obra del artista plástico Orio Dal Porte. Ese mismo año se inauguró el de Héctor Cámpora y en 2015 el de su esposo Néstor. A estos dos últimos y al de Perón decidió colocarlos en el Hall Central de la Casa de Gobierno durante sus mandatos. Pero Mauricio Macri los devolvió al Salón de los Bustos.