Milei entró a la cumbre de Vox al grito de "lloran los zurdos"

España exige a Milei unas disculpas públicas y llama a consultas a la embajadora: "Esto no tiene precedentes"

"Las elites globales no se dan cuenta de lo destructivo que puede llegar a ser implementar las ideas del socialismo, porque lo tienen demasiado lejos, no saben qué tipo de sociedad y país puede producir, y qué calaña de gente atornillada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Digo, digo, aún cuando tenga la mujer corrupta digamos, se ensucia y se tome cinco días para pensarlo” , sostuvo desde Madrid.

Las críticas al oficialista generaron una fuerte reacción entre la decena de presentes que aplaudieron y vitorearon al jefe de Estado argentino.

Javier Milei inicia su discurso en el acto de Vox VIVA24 cantando: "Yo soy el león, rugió la bestia en medio de la avenida. Lloran los zurdos sin entender, 'Panic Show' a pleno luz del día". pic.twitter.com/QZVBH7lLoU — UHN PLUS (@UHN_Plus) May 19, 2024

Fue el propio Abascal el encargado de presentarlo e invitarlo al escenario, y tras el ingreso la arena del predio, ambos referentes conservadores se fundieron en un abrazo sentido. “No quieren oír hablar de él, derrotó a todos y con el apoyo del pueblo argentino se convirtió en presidente. El presidente que va a devolver a Argentina al lugar que se merece”, describió una voz en off sobre el libertario.

“Libertad, libertad”, coreaban desde el público a lo que el presidente respondió con su frase de cabecera “Viva la libertad carajo”, que repitió tres veces. Inmediatamente, utilizó su muletilla de presentación, y cantó su adaptación de Pánic Show de La Renga.

Otras definiciones de Milei

- “Soy optimista, cada vez son más los pueblos que se rebelan contra el mandato socialista”.

- “Estamos haciendo el ajuste más abrupto de la historia y la sociedad nos sigue apoyando con la misma convicción”

- “Van cinco meses desde que asumimos y estamos cumpliendo la promesa que les hicimos a los argentinos. Agarramos una economía al borde de la hiperinflación, con precios reprimidos, con tasas altísimas. Con un enorme esfuerzo de los argentinos, lentamente la estamos dando vuelta”.

- “Nuestros adversarios siempre juegan con ventada, tienen su gente metida en todos los niveles del estado, tiene la fuerza de los sindicatos, las organizaciones sociales, los empresarios prebendarios, las ONG, los medios de comunicación, la industria del entretenimiento y, en mi país, el control sobre el futbol”.

- “Ahora que soy presidente, mi responsabilidad por la batalla cultural es mayor. Lo que hago y digo tiene un efecto más grande. Dar la batalla cultural es necesario para el éxito de cualquier programa de gobierno liberal o libertario”.

- “Me toca mostrar lo siniestro y nefasto del socialismo, lo sufrimos todos los días. Argentina es un país infectado de socialismo hace décadas. O debería decir, era... Conduce a la pobreza y la muerte, y el que diga otra cosa e ignorante o mentiroso”.

- “Nunca podemos dar el brazo a torcer, en nada, no podemos dejarnos correr un milímetro por los zurdos, aun cuando parezca que tiene razón, porque nunca la tienen. Cuando dejemos una rendija abierta nos atacarán de una mejor posición”.

- “No somos débiles, nos ganamos lo que tenemos, nadie ni nada se va a interponer en nuestro camino, no importa qué hagan o digan; me importa un rábano lo que opinen los zurdos. No hay nada que puedan hacer para alterar el curso de los acontecimientos”.

- “La justicia social siempre es injusta, implica un robo y un trato desigual ante la ley”.

- “¿Acaso los socialistas consideran a las mujeres seres inferiores, otorgándole privilegios? ¿No alcanza con ser iguales ante la ley?”.