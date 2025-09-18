La Capital | Política | Casa Rosada

La Casa Rosada acusó recibo del doble revés en la Cámara de Diputados

“En el Partido del Estado tenés a los kukas y a los antikukas", se quejó el presidente Milei en redes sociales. El vocero Adorni cargó contra la oposición

18 de septiembre 2025 · 15:02hs
El jefe del Estado aludió a lo ocurrido en Diputados en clave electoral.

El presidente Javier Milei se expidió este jueves tras la derrota en la Cámara de Diputados, que rechazó el veto a las leyes de financiamiento universitario y de emergencia del Hospital Garrahan.

A través de su cuenta de X, y en la previa al tratamiento de la Cámara de Senadores de la ley de ATN, el primer mandatario expresó: “En el Partido del Estado tenés a los kukas y a los antikukas, que votan igual que los kukas pero disfrazados de republicanos”.

En esa línea, remató: “Votar a cualquiera de las versiones del Partido del Estado es votar que tus hijos se vayan para Ezeiza. Ya lo vivimos eso. Ya sabemos cómo termina. La Libertad Avanza o la Argentina retrocede. ¡Viva la libertad carajo!”.

El mensaje fue direccionado a la oposición que respaldó la voluntad peronista de declinar el veto presidencial a las leyes ya sancionadas. El rechazo al veto al Garrahan cosechó 181 contra 60 votos y una abstención, y el de universidades 174 contra 67 y dos abstenciones.

La bancada del PRO expuso divisiones luego de que nueve diputados respaldaran la decisión de insistir con las leyes, 21 se alinearan detrás de la voluntad del Poder Ejecutivo y uno se abstuviera.

Más tarde, en conferencia de prensa, el vocero presidencial, Manuel Adorni, se mostró en disconformidad con el rechazo de Diputados a los vetos y responsabilizó a un “esquema político que no quiere que la Argentina avance”.

“En relación a lo ocurrido en la jornada parlamentaria, recordarles que el presidente de la Nación planteó responsabilidad y el Congreso respondió con demagogia”, aseveró, para luego aclarar: “Lo que falla es un sistema, un esquema de política que no quiere que la Argentina avance”.

“Quedó expuesto, una vez más, el modus operandi de la casta: nulo interés en el equilibrio fiscal, obsesión por destruir el plan económico que sacó a millones de argentinos de la pobreza y que destruye la inflación mes a mes”, continuó Adorni.

El funcionario expresó que el monto anual de la ley de financiamiento universitario, que es de 1,9 billones de pesos, equivale “suspender el presupuesto total del Poder Legislativo por cuatro meses”.

Asimismo, en la previa a la reunión con los candidatos nacionales en la Quinta de Olivos, Adorni cuestionó la composición de la protesta en defensa de la educación pública que tuvo lugar este miércoles durante la sesión en Diputados, a los que calificó como “los enemigos del progreso”.

