El ex jefe del Ejército César Milani fue absuelto ayer de todos los delitos en el juicio de lesa humanidad que se le seguía en La Rioja por el secuestro y las torturas sufridas por Pedro Olivera y su hijo, Ramón, durante la última dictadura militar.

Además el Tribunal Oral Federal de La Rioja ordenó la inmediata liberación del general retirado que estuvo al mando del Ejército durante la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.

La decisión del tribunal riojano produjo contrariedad en la querella, que dijo que apelará el fallo.

El secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, también querellante en la causa, aseguró que respeta el fallo de la Justicia que absolvió Milani pero adelantó que seguirá "acompañando" a la familia Olivera "en su búsqueda de la verdad".

"Vamos a seguir acompañando a la familia Olivera en su búsqueda de la verdad. Desde la querella de la Secretaría de Derechos Humanos esperaremos los fundamentos de la sentencia para apelar este fallo", señaló Avruj en una mensaje escrito en las redes sociales.

El funcionario afirmó creer "en el testimonio de las víctimas y en que hay debida prueba de las responsabilidades de Milani". "Hay que ser pacientes, estar sujetos a derecho y seguir con las instancias que correspondan. Sólo así se podrá consolidar una verdadera política de Memoria, Verdad y Justicia", subrayó.

Milani estaba acusado de los delitos de privación ilegítima de la libertad, aplicación de tormentos y asociación ilícita y los representantes de las querellas y la fiscalía habían solicitado entre 20 y 18 años para el uniformado.

El militar retirado asistió a la lectura del veredicto con gesto adusto y se abrazó con su asesora legal al conocer el fallo que lo declaraba inocente.

No obstante, el público presente en la sala repudió la decisión y se profirieron insultos a los magistrados y a Milani.

"Estoy de pie, no me van a quebrar", sostuvo el ex jefe del Ejército al pronunciar sus últimas palabras en este juicio.

En tanto, el Tribunal anticipó que el 9 de septiembre, en horas de la mañana, dará a conocer los fundamentos de la sentencia.

El debate oral y público por el secuestro y las torturas de las que fueron víctimas Pedro y Ramón Olivera en 1977 comenzó a desarrollarse el 3 de mayo pasado.Cuando ocurrieron esos hechos, el ex jefe del Estado Mayor General del Ejército revistaba como subteniente en el Regimiento 141 de Ingenieros con asiento en la provincia de La Rioja.

Por su parte, Alfredo Ramón Olivera, querellante en este juicio de lesa humanidad, calificó el fallo del Tribunal Oral Federal de esa provincia como "una canallada", y adelantó que apelará esta decisión (ver aparte).

En este proceso se analizaron varias delitos, pero en la causa que denunció la familia Olivera hubo otros dos imputados además de Milani: el ex juez federal Roberto Catalán y el ex teniente Alfredo Santacrocce, quienes también resultaron absueltos por el Tribunal que integran los magistrados Julián Falcucci, Jaime Díaz Gavier y Enrique Lilljedahl.

La semana pasada, las querellas y la fiscalía pidieron 20 y 18 años de prisión para Milani, pero a pesar de ese antecedente, la abogada defensora del militar, Mariana Barbbita, aseguró que estaba confiada en lograr la libertad de su defendido.

"A pesar de los pedidos de penas, confiamos en que no había elementos para lograr una condena. Siempre estuvimos seguros de que en este juicio no podía existir otro fallo que no fuera el de la absolución", remarcó la letrada al dejar la sala de audiencias.

Milani deberá afrontar en septiembre otro juicio de lesa humanidad en Tucumán, en el que se investigará su participación en la desaparición del soldado Alberto Ledo, ocurrida en esa provincia durante la última dictadura militar.

