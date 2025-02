Maximiliano Pullaro fijó el curso hacia el fin del garantismo en Santa Fe

“Mientras sea gobernador, los delincuentes no serán dueños de la calle”, enfatizó Pullaro.

Maximiliano Pullaro dejó sentada su posición en caso de que Unidos para Cambiar Santa Fe -que lo tiene a la cabeza en la lista de candidatos-resulte el espacio más votado para la Convención Constituyente . “Si ganamos la elección por la reforma, no habrá un solo concepto garantista en la nueva Carta Magna” , subrayó.

También adelantó que la nueva Carta Magna será un pilar fundamental para sostener el combate contra el crimen organizado. “Mientras sea gobernador, los delincuentes no serán dueños de la calle” , indicó.

Pullaro viene consolidando su liderazgo con una fuerte agenda de seguridad que no solo es respaldada en las encuestas sino también en las calles.

“Esto es la manifestación de una decisión política, con coraje, porque no hay decisión en el marco de una política de seguridad si uno tiene miedo. Si uno les tiene miedo a las organizaciones criminales, es probable que ceda. No hace falta ser corrupto para ceder: tener miedo puede hacer que tengas que ceder y aquí hay un gobierno que no retrocedió ni va a retroceder”, afirmó.

Pullaro y la política de seguridad

El gobernador destacó que su gestión avanza con firmeza para cerrarle el margen de maniobra al delito: “Tenemos una política de seguridad sumamente robusta. Mientras sea gobernador, puedo asegurar que nunca más esos tipos se sentirán los dueños de la calle”.

Pullaro subrayó luego el esfuerzo de su gobierno por potenciar el sistema carcelario y aislar a los cabecillas del crimen organizado.

“Construir 6.500 nuevas plazas penitenciarias en cuatro años es muchísimo, porque en 40 años de democracia se construyeron menos de 4 mil. Con los recursos que surgen del ajuste y de la administración eficiente del Estado invertiremos 400 millones de dólares para que no tengamos más problemas en el Servicio Penitenciario”, detalló.

Con una estrategia que combina control territorial, incremento de las fuerzas de seguridad y endurecimiento de la legislación, Pullaro apuesta a consolidar su liderazgo y marcar un antes y un después en la historia de Santa Fe.