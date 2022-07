Massa tuvo que salir a desmentir su desembarco en el gabinete nacional

No obstante, en el Frente Renovador alimentaron las chances del titular de Diputados de sumarse al equipo del presidente Fernández

En medio de una ola de rumores que ubicaron en la noche de este miércoles al presidente de la Cámara de Diputados nacional, Sergio Massa , como el futuro ministro de Economía, el tigrense afirmó que no tuvo “ningún ofrecimiento” y adelantó que mantendrá un encuentro con el presidente Alberto Fernández para dialogar “sobre la agenda de trabajo entre viernes y sábado” .

“Veo muchos rumores y versiones. No tuve ningún ofrecimiento y recién quedé en charlar con el presidente sobre la agenda de trabajo entre viernes y sábado” , publicó Massa en su cuenta de Twitter.

En medio de los rumores de cambio de Gabinete, Fernández dijo no van "a devaluar" porque "empobrecería a la gente"

En ese marco, el líder del Frente Renovador (FR) precisó: “Cuando tenga algo que decir o el gobierno decida anunciar algo, se hará por los carriles correspondientes”.

“Por otra parte, vi que aparecieron supuestos proyectos de mi autoría que circulan alrededor de las medidas económicas y de las del Banco Central (BCRA). Que quede claro que venimos trabajando en línea con esa entidad y el Ministerio de Economía”, completó.

No obstante, fuentes ligadas al tigrense consultadas por La Capital no bajaron las acciones del titular de Diputados de cara a un eventual desembarco en el equipo de Fernández, aunque no arriesgaron el cargo a ocupar (también se baraja la opción de la Jefatura de Gabinete). “Hay un clamor en torno a Sergio”, deslizaron.

Más temprano, las crecientes versiones acerca de la eventual llegada de Massa al gabinete nacional para hacerse cargo de todas las áreas vinculadas a la economía produjeron expectativa en los mercados.

Las modificaciones en la cartera de ministros para relanzar la gestión serán decididas por Fernández con aval de la vice Cristina Kirchner, pero todos los caminos ya apuntaban a Massa, quien avisó que su condición para desembarcar es tener autonomía sobre todos los sectores económicos, especialmente la Secretaría de Energía, la Afip y el Banco Central.