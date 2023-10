Massa reiteró su idea de gobierno de unidad nacional y recordó a Alfonsín

El candidato presidencial de Unión por la Patria señaló el ex presidente radical "le puso luz a la democracia argentina"

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, reiteró ayer su compromiso de "empezar una nueva página de la historia con un gobierno de unidad nacional" a partir del 10 de diciembre, y reivindicó la figura del fallecido expresidente Raúl Alfonsín, quien, dijo, "le puso luz a la democracia argentina".

Y llamó a las provincias norteñas a "defender la coparticipación frente a un proyecto político que dice que la quiere eliminar", en referencia a la postura de su contrincante en el balotaje, el postulante de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei.

"El 19 de noviembre hay un presidente que plantea un nuevo pacto federal y aumento de los recursos para las provincias del Norte Grande; y del otro lado hay un señor que dice «vamos a eliminar la coparticipación». Yo no voy a abandonar al Norte Grande", contrastó.

En una nueva convocatoria al radicalismo, rindió homenaje a Alfonsín, a quien definió como "ese primer presidente que le puso luz a la democracia argentina después de años de oscuridad", y de quien destacó su apuesta por la "unión nacional".

Así, y tal como hiciera el fallecido ex presidente radical, Massa citó el preámbulo de la Constitución Nacional en el objetivo de "construir la unión nacional para afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad".

"Abrazamos desde el peronismo a los hombres y mujeres de bien que creen en el país de los valores democráticos frente a aquellos que llaman a destruir los valores esenciales de nuestra patria", dijo y llamó a acompañar a UP "por la educación pública y la seguridad en manos del Estado y no a la portación de armas; por un país con salud pública y no a la venta de órganos, y por el respeto al medio ambiente y la producción nacional".

Y añadió: "Los argentinos lo que van a tener conmigo es a alguien con coraje para hacer cambios porque Argentina necesita cambios", dijo y remarcó que esas transformaciones las haría gracias a la "templanza, el equilibrio y la fortaleza que me ha dado la formación de estos años".

En el cierre de su mensaje, convocó a la militancia a "seguir adelante" porque, dijo, "falta un paso más", en referencia al balotaje del 19 de noviembre.

Por su parte, Jaldo pidió el apoyo para Massa en el balotaje y reivindicó la "valentía" del funcionario por haber asumido como ministro de Economía "cuando la patria estaba en peligro".

"Este compañero y amigo estaba en el orden sucesorio nacional, podría haber pedido licencia porque no sabíamos cómo iban a salir las cosas y, sin embargo, se hizo cargo de ese ministerio", valoró y aseguró que "el 10 de diciembre, cuando sea la asunción presidencial, el peronismo estará a su lado".

"No hay dudas de que son momentos difíciles, momentos de grandes desafíos, pero tenemos la responsabilidad institucional de asumir el rol que los ciudadanos nos han encomendado a través del voto", afirmó Jaldo tras recibir los atributos de Manzur.

Fue un acto que contó con gran despliegue de dirigentes peronistas, entre quienes estuvieron los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero).

Además, participaron los vicegobernadores Rubén Dusso (Catamarca), Carlos Haquim (Jujuy), Florencia López (La Rioja), Antonio Marocco (Salta), Carlos Silva Neder (Santiago del Estero), Alejandra Rodenas (Santa Fe) y Verónica Magario (Buenos Aires), además de la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, entre otros.