Martín Menem, el favorito de Milei para presidir la Cámara de Diputados

El sobrino del ex presidente Carlos Menem corre con ventaja para quedarse con la titularidad del cuerpo a partir del 10 de diciembre

Si bien no se confirmó por las vías oficiales de LLA, el sobrino del fallecido ex presidente Carlos Menem lleva la delantera en la puja por comandar Diputados a partir del 10 de diciembre próximo.

Diputados realizará el 7 de diciembre la sesión preparatoria para que presten juramento los 130 legisladores electos en los comicios del 22 de octubre pasado. Y también se designarán las autoridades que conducirán el cuerpo legislativo.

La sesión, convocada para las 12, también mostrará cómo quedará plasmada la conformación de los bloques, que presentará el nuevo mapa parlamentario para los próximos dos años, aunque luego pueden surgir nuevos alineamientos políticos.

Sin embargo, uno de los puntos centrales de la sesión será la elección del presidente de la Cámara, ya que el futuro oficialismo de La Libertad Avanza tiene sólo 38 de los 257 diputados, con lo cual deberá hacer acuerdos con otras fuerzas políticas para lograr la sanción de leyes del gobierno de Milei.

En ese marco, los acuerdos que LLA pueda celebrar con el PRO o un sector del peronismo disidente serán definidos en las próximas horas.

Acerca de la titularidad de la Cámara baja, también sonaron con fuerza Cristian Ritondo (PRO) o el ex candidato a vicepresidente Florencio Randazzo, de Hacemos por Nuestro País. La Presidencia de la Cámara Baja para Ritondo era uno de los lugares que había reclamado el ex mandatario Mauricio Macri, no así el Ministerio de Seguridad, que conducirá Patricia Bullrich.

En las últimas horas comenzó a fortalecerse en La Libertad Avanza el reclamo para que la Presidencia de Diputados fuera ocupada por un legislador propio, más allá de la nula experiencia en el Congreso que tienen algunos de los elegidos.

Otros actores

En la nueva composición que tendrá Diputados, el Frente de Todos (en las últimas elecciones Unión por la Patria) se constituirá como oposición, manteniendo su condición de primera minoría con 105 bancas, ya que tuvo una reducción de 118 a 105 legisladores.

Juntos por el Cambio perdió 24 escaños y mantiene 92 bancas, pero todavía no está claro cuántos legisladores permanecerán en ese interbloque, ya que la Coalición Cívica (CC) anunció que se retiraba de esa alianza.

De todos modos, la mayoría de los 41 diputados macristas podría armar una alianza con el nuevo oficialismo y la UCR tiene decidido mantener su perfil opositor junto a un grupo de legisladores del PRO (aproximadamente nueve) cercanos a Horacio Rodríguez Larreta.

También habrá 14 diputados de partidos provinciales (dos del socialismo santafesino) y cinco de la izquierda.