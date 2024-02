Martín Menem admitió que no tienen los votos para reformar la fórmula jubilatoria

Embed

Menem ratificó que el oficialismo no negociará, en ningún caso, la coparticipación del impuesto País, como piden los gobernadores. Sobre el paquete fiscal, que fue retirado de la ley ómnibus, el diputado aseguró: “Quedamos en discutir los temas fiscales más adelante”.

“Milei lo que no negocia es lo que prometió, que es la libertad y la no inflación. Dentro de eso no se puede negociar. No va a gastar un peso de más y no va a hacer lo que se hizo en los últimos 20 años”, subrayó el diputado por La Rioja, quien aprovechó para crtiicar a al gobernador Ricardo Quintela. “En La Rioja no hay actividad privada. Es tipo Cuba”, dijo.

Con respecto a la sesión en la que se debatirán los artículos de la ley ómnibus, Menem dijo que “puede durar 100 horas, 150 horas si empezamos a discutir artículo por artículo”. Y enfatizó: "Haremos curso zen, lo que haya que hacer, pero queremos sacar la ley porque los argentinos necesitan la ley”.