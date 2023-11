La escritora Mariana Enríquez aseguró que no va a escribir un libro donde Javier Milei sea un monstruo porque no cree que lo sea y respeta la voluntad popular.

Mariana Enríquez se ganó pro derecho propio ser considerada “la reina argentina del terror” . Sus relatos breves, sus novelas y hasta el espectáculo teatral, "No traigan flores", con el que desembarcó el pasado julio en el teatro El Círculo de Rosario van en esa dirección, aunque su último libro, “ Porque demasiado no es suficiente ”, es autobiográfico y repasa su pasión por el rock en los años 90.

Adelantó que la historia en la que está trabajando está ambientada en una Argentina de ficción. “Ocurre en Argentina después de una crisis económica", adelantó Enríquez en conferencia de prensa, y aclaró: "No es una distopía porque no me gustan las distopías. Quiero que sea una época poscrisis, en una Argentina que no existe, es muy gótica y en ese ambiente es donde hay fantasmas”.