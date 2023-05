Marcha en Rosario por el fallo contra las elecciones de Tucumán y San Juan

>> Leer más: La Corte suspendió las elecciones en Tucumán y San Juan por presuntas irregularidades

El legislador proveniente del Movimiento Evita señaló que “esto tiene que tener un límite”, y agregó: “El límite lo pone la calle, la movilización popular, el Poder Legislativo —por eso impulsamos el juicio político junto al Ejecutivo—, y en última instancia el límite lo tenemos que poner en las urnas”.

Para Toniolli, “si no nos unimos y no ponemos un freno a esto, estará en riesgo no sólo el peronismo, no sólo los procesos electorales, sino la democracia misma en la Argentina”.

La concejala del FdT Norma López dijo por su parte que “se trata de que la Corte Suprema de Justicia quiere gobernar nuestro país desde las sombras de la República, de la mano de la oposición, especialmente con Patricia Bullrich y lo sectores de derecha más violentos”.

López, referenciada en La Corriente de la Militancia que orienta entre otros el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, añadió que “la Corte garantiza herramientas para la oposición”.

La concejala señaló que “si el pueblo va por un lado, la Suprema Corte va a ir por el otro” y consideró que “es gravísimo” lo que ocurrió con las cautelares sobre los procesos electorales de San Juan y Tucumán, por lo que llamó a “entender la profundidad de las acciones de la Corte”.

"Necesitamos desde todos los sectores populares estar más en la calle, la garantía de la continuidad y de la mejora de la gestión es con los sectores populares en la calle, con un Estado que garantice derechos a trabajadores y trabajadoras”, concluyó.