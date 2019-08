Antes de enumerar las medidas para paliar la crisis económica, el presidente Mauricio Macri se dirigió a los votantes que el último domingo no lo apoyaron en las elecciones Paso y realizó una autocrítica: "Respeto a los que votaron otras alternativas. Que hayan elegido no acompañarnos el domingo es exclusivamente responsabilidad mía y de me equipo".

Macri grabó un mensaje desde la Quinta de Olivos. Fueron apenas seis minutos en los que también aludió a sus declaraciones del lunes en las que responsabilizó al kirchnerismo por la escalada del dólar y sin medias tintas pidió disculpas. "Quiero pedirles disculpas por lo que dije el lunes en la conferencia de prensa, porque estaba muy afectado por el resultado, sin dormir y triste por las consecuencias que tuvo en la economía".

En los primeros pasajes de su mensaje, Macri subrayó: "Hubo muchos argentinos que creyeron en el camino que empezamos, pero que después de un año y medio dijeron: no puedo más. Sintieron que durante ese tiempo les exigí mucho y que los que les pedí fue muy difícil. Fue como trepar el Aconcagua, y hoy están agotados, cansados, enojados", dijo el mandatario durante los primeros pasajes de su discurso grabado esta mañana en la Quinta de Olivos.

"Si bien logramos muchas cosas juntos, ese proceso nunca estuvo exento de errores".

Macri expresó que era consciente de "que muchas familias tuvieron que recortar sus gastos y que ya no saben de dónde más recortar o privarse. Cuando arrancamos en el 2015 creyeron que iba a ser más fácil. Yo también lo creí, pero el punto de partido fue como estar en el décimo subsuelo".

Estos son los principales conceptos de Macri:

"Hay muchas prioridades, urgencias, gente sin agua potable, rutas destrozadas donde la vida corría riesgos, millones de familias sin cloacas o viviendo en calles de tierras. Nadie había hechos las obras para que no se inunden. Y la lista sigue eternamente".

"Esas emergencias hay que solucionarlas. Por mi formación como ingeniero prioricé solucionar las cosas de fondo, hacer las bases sólidas sobre las que creo y veo que la Argentina se está poniendo de pie, pero haciendo una autocrítica".

"Soy consciente que el día a día terminó siendo una exigencia agotadora para muchos. Desde mi lugar voy a hacer lo imposible para acompañarlos más que nunca en este camino. Priorizar aliviarles la vida día a día, así como priorizamos lo estructural".

"Hace tres años ustedes me eligieron para cambiar el país en serio. Si bien logramos muchas cosas juntos, ese proceso nunca estuvo exento de errores".

"Sepan que mi intención de construir es siempre sana y verdadera. Tres años y medio es mucho tiempo y también es poco para reparar lo dañado que estaba el país"

"Estoy convencido más que nunca que juntos lo vamos a lograr. Lo estamos logrando. Las medidas que tomé son porque los escuché. Escuché lo que quisieron decirme el domingo. Son medidas que traerán alivio a 17 millones de trabajadores y sus familias y a todas las Pymes, que están pasando por un momento de mucha incertidumbre".