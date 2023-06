Macri le respondió con ironía a Carrió: "Tengo mi lado oscuro, soy Batman" El ex presidente le contestó a Lilita, quien dijo: "El lado oscuro de Mauricio está jugando para que Juntos por el Cambio pierda" 6 de junio 2023 · 18:24hs

Macri eligió el humor para contestarle a Carrió, quien dijo que el ex presidente tenía un lado oscuro.

La ampliación de Juntos por el Cambio luego de la propuesta de Horacio Rodríguez Larreta de sumar al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, generó una interna mayor entre los referentes del espacio, y en ese contexto Mauricio Macri le respondió este martes a Elisa Carrió. “Mauricio está haciendo daño porque su lado oscuro está jugando para que pierda Juntos por el Cambio”, dijo la líder de la Coalición Cívica. Y el ex presidente, al ser consultado, contestó risueño. “Voy a tener que hacer una confesión... Qué mejor que acá, con los cordobeses. Tengo un lado oscuro: yo soy Batman. A la noche salgo a combatir el crimen”, dijo, tras lo cual soltó una carcajada y se despidió.

Carrió para fundamentar su opinión sobre Macri sostuvo: “Todos los ex presidentes, si ellos no pueden ser, quieren que el otro pierda: le pasó a Menem con Duhalde, a Alfonsín. En la imposibilidad de ser, no dejan ser a otros. De ahí que va a haber candidatura mía para tratar de unir en la amplitud”.

Macri se expresó en desacuerdo con la propuesta de Horacio Rodríguez Larreta de sumar a Juan Schiaretti y a otros dirigentes peronistas. “Pone en crisis a todo el sistema de la coalición”, aseguró más temprano en una entrevista concedida a radio Mitre Córdoba.

En ese sentido, dijo que no comprende la decisión del jefe de gobierno porteño y planteó que le falta el respeto a los dirigentes cordobeses que enfrentarán a los candidatos del gobernador cordobés en las elecciones provinciales del 25 de junio. “No entiendo las decisiones que viene tomando, o tenemos un compromiso con el cambio profundo, rápido, con coraje, o no tiene sentido volver al poder”, desarrolló el ex presidente.

Y amplió: “Los que proponen esto no nos conocen a los cordobeses, no nos conocen a nosotros, porque yo me considero un cordobés más. ¿Qué compromiso hay sobre el futuro? ¿Sobre qué valores? Lo he dicho y lo sigo ratificando: somos el cambio o no somos nada”. Embed Ahora entendí cuál es el lado oscuro de Mauricio que hablaban el otro día. pic.twitter.com/7ljCyr28Mk — Darío Nieto (@DaroNieto) June 6, 2023