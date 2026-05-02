Ritondo destaca la utilidad de las Paso, aunque avisa que son "costosas"

El diputado del PRO impulsa la transformación de las primarias en un sistema no obligatorio. También reclama “límites claros” frente a ataques personales en la política

El jefe del bloque PRO en Diputados, Cristian Ritondo , valoró este sábado la reciente exposición del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , en el Congreso al considerar que mostró una mejora en el funcionamiento institucional , al tiempo que reclamó “límites claros” frente a ataques personales en la política y propuso reformar el sistema de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (Paso), aunque sin eliminarlas .

Acerca del informe de gestión presentado por Adorni, Ritondo sostuvo que “fue mejor, institucionalmente, de lo que se esperaba” y destacó que la sesión evitó derivar en un “show” que, según indicó, habría perjudicado la seriedad del ámbito legislativo. “Que la gente pueda mirarlo más allá de lo que ocurre habitualmente en el Congreso es positivo” , afirmó.

El legislador también cuestionó con dureza las intervenciones que involucraron aspectos de la vida privada de funcionarios y sus familias , en alusión a expresiones del diputado peronista Rodolfo Tailhade .

“Cuando se pasan los límites de meterse con la familia, con los hijos o con la mujer, se está fuera de cualquier marco que debe tener la política ”, señaló. Y agregó: “No hay nadie que espere que nosotros preguntemos ese tipo de cosas”.

En ese sentido, advirtió sobre el riesgo de naturalizar prácticas que impliquen la difusión de información privada. “Relatar movimientos personales o familiares no corresponde y puede generar situaciones graves. Es un exceso absoluto”, afirmó.

El futuro de las Paso

Respecto de la agenda legislativa, Ritondo se refirió al proyecto de reforma política impulsado por el gobierno de Javier Milei y planteó diferencias en torno a la eliminación de las Paso.

Si bien reconoció el gasto que acarrea el sistema, defendió su utilidad para ordenar la competencia política. “Las Paso hicieron muchas cosas buenas, aunque también es cierto que son costosas”, indicó.

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Como alternativa, propuso avanzar hacia un esquema de primarias no obligatorias, tanto para los ciudadanos como para los partidos, con el objetivo de reducir gastos sin resignar participación.

“El que quiera participar para elegir un candidato lo puede hacer y el que no, no tiene la obligación”, explicó. Y resaltó que esa modalidad permitiría reducir significativamente los costos operativos.

Además, planteó la necesidad de incorporar herramientas tecnológicas al sistema electoral, como la digitalización de afiliaciones y la posibilidad de implementar mecanismos de votación con validación biométrica.

Credibilidad oficial

Luego destacó la política de reducción del déficit y la baja de la inflación como ejes centrales, aunque advirtió sobre el impacto de eventuales denuncias de corrupción en la credibilidad oficial.

“Cuando aparecen esos temas hay que aclararlos rápido, apoyar a la Justicia y dar respuestas para que no contaminen al gobierno”, concluyó.