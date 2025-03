Lucila De Ponti: "El acceso al agua potable es una cuestión estratégica y de salud pública"

“La nueva Constitución debe garantizar el acceso al agua como un derecho fundamental para todos los santafesinos y asegurar que su provisión sea un servicio público a cargo de una empresa estatal”, explicó Lucila De Ponti , legisladora y candidata a convencional por la lista Más para Santa Fe, quien calificó como “inaceptable” que en grandes regiones de la provincia –incluyendo la periferia de grandes ciudades- no se cuente con un derecho tan básico y elemental en pleno Siglo XXI.

La diputada provincial, quien integra la lista encabezada por Juan Monteverde, consideró fundamental la incorporación del derecho del acceso al agua potable y saneamiento en la nueva Constitución de la provincia, por tratarse de una cuestión “estratégica y de salud pública que no puede quedar sujeta a intereses de mercado”.

En la provincia de Santa Fe hay aproximadamente 92.776 familias que viven en barrios populares de las cuales un 56,7% no está conectada a la red de agua potable. En la ciudad de Rosario son 39.415 familias las que habitan en barrios populares. Sobre este número hay un 84,87% que no acceden al agua segura y un 69,75% al desagüe cloacal. “Aguas Santafesinas está desarrollando un importante plan de recambio de cañerías en áreas servidas, pero es mucho menor la inversión para llevar agua potable donde todavía no llega. Hay que equilibrar las prioridades”, dijo De Ponti.