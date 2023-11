La previa del debate presidencial: entre la expectativa y el escepticismo

En diálogo con La Capital , la mayoría contó que seguirá el minuto a minuto del debate y que ya sabe la boleta que elegirá en el cuarto oscuro el domingo que viene. En tanto, otros (los menos) confesaron que el plan no les interesa en lo más mínimo. Sin embargo, todos coincidieron con que esta noche puede ser clave en la recta final de la campaña.

Los ánimos de la espera eran variados. Sentada en una lonita en el pasto, una pareja aseguró que lo que más los entusiasma de la contienda "son los memes". Una mujer venezolana, con sus dos hijos, aclaró que aún no emite su voto en el país pero que va a mirar el debate para conocer todas las propuestas.

"Mejor vean a Taylor Swift. Promete más, vótenla a ella", pidió un chico con una tote bag de The Eras Tour, que esta noche irá al Monumental a disfrutar del último recital de la cantante estadounidense en territorio argentino.

Un corredor amateur vaticinó una gran porcentaje de votos en blanco mientras elongaba sus piernas. En tanto, dos jóvenes admitieron que no van a seguir la transmisión. Uno dijo que no vive en el país y que por eso no sigue la política argentina.

Más allá de las experiencias particulares, lo cierto es que millones de personas escucharán lo que Massa y Milei tienen para decir y cualquier desliz puede costar muy caro. Los debates anteriores promediaron los 39 puntos de rating y este esperado mano a mano podría superar esa cifra.

Además, la etiqueta #DebatePresidencial2023 es tendencia en X (ex Twitter) desde temprano y los equipos de campaña están listos para empezar a hacer circular por las redes los fragmentos más jugosos de sus candidatos, que sólo tendrán a mano hojas en blanco y lapiceras. La cuenta regresiva ya está en marcha.