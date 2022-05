La Justicia procesó al senador José Alperovich por abuso sexual a su sobrina

El legislador nacional en uso de licencia, y ex gobernador de Tucumán, había negado los hechos que se le imputan en su declaración a fines de abril

La Justicia confirmó este miércoles el procesamiento del ex senador nacional y ex gobernador tucumano José Alperovich por abuso sexual. La denuncia la hizo su sobrina y ex asesora, en 2019.