La Justicia impone un embargo de cien mil dólares al ex ministro Sain

Este lunes le impusieron alternativas a la prisión preventiva a Marcelo Sain, ex ministro de Seguridad de Santa Fe. Es en el marco de una causa en la que está imputado y en investigación sobre presuntas irregularidades en una licitación para comprar armas. La medida fue otorgada también al ex secretario de Seguridad Pública Esteban Germán Montenegro y al ex secretario de Coordinación Técnica del ministerio Maximiliano Novas.