La jueza Servini despejó el camino de Cristina Kirchner hacia la jefatura del Partido Justicialista

Pablo Moyano dijo que la interna en el peronismo "no tiene sentido"

Fundamentos de la jueza Servini

En esa línea, amplió: “Es preciso señalar también que la apelante no rebate ni controvierte las razones expuestas por la junta electoral, que dieron sustento a su decisión, sino que, por el contrario, sólo expresa su descontento con lo resuelto, puesto que no existen argumentos distintos a los que analizara (el organismo partidario), no acompañando ningún elemento que permita sostener que la junta haya actuado de manera parcial favoreciendo a la otra lista participante”.

“En relación a las demás cuestiones planteadas, como la falta de interés de realizar los comicios por parte de la junta electoral, como también la queja respecto de la falta de «depuración» de los padrones (los cuales son remitidos por los Juzgados Electorales de cada provincia de acuerdo al registro de afiliados de su distrito), no puede dejar de señalarse que esos cuestionamientos fueron intentados una vez que se rechazara la lista presentada por la falta de avales, no habiendo sido objeto de cuestionamiento alguno en los plazos previstos en el cronograma”, especificó.

De ese modo, la Justicia resolvió confirmar la resolución de la junta electoral del Partido Justicialista del 27 de octubre de 2024.

Dardo a Kicillof

En tanto, el senador nacional de Unión por la Patria (UP) y número dos de La Cámpora, Eduardo "Wado" de Pedro, sostuvo que “no es lógico” que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, no se haya pronunciado a favor de la candidatura de Cristina para presidir el PJ,

“No le dio importancia al partido, me parece bien porque está trabajando, está gestionando la provincia más grande la Argentina, es lógico que el gobernador esté dedicado a la gestión”, indicó .

Sin embargo, la crítica vino inmediatamente después, al señalar que “lo que no es lógico es que (Kicillof) no acompañe a uno del mismo espacio con una declaración, porque se perjudica él”.