La disputa entre ministros profundiza la crisis del gobierno

Wado de Pedro y Tolosa Paz, dos ministros que no son tan compañeros.

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, fue directa y concreta al referirse a la divergencia que se generó entre el presidente Alberto Fernández y Eduardo Wado de Pedro luego de que el titular de la cartera del Interior se sintiera dolido por haber sido excluido de una reunión entre el presidente de Brasil, Lula da Silva, y organismos de derechos humanos. “No me queda muy claro si es una información en off del ministro o de su entorno. Si fueron declaraciones del propio ministro, creo que es un buen momento para aclarar si es un trascendido mediático utilizado para algún sentido. Es buen momento para que el ministro De Pedro pueda aclarar si esto ocurrió o no porque ponen en boca de él alguna situación como falta de códigos. Si hay falta de códigos en todo caso es en referencia de quiénes son parte de un gobierno y critican al gobierno”, dijo la funcionaria.