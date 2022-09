La defensa de De Vido exigió su absolución en la causa Vialidad

El abogado del ex ministro de Planificación sostuvo que se violaron "todas" las garantías constitucionales y habló de persecución política

“Creemos que el Tribunal va a tener la obligación procesal, ética y constitucional de absolver a Julio De Vido”, aseguró el abogado defensor del ex ministro de Planificación Federal.

La defensa legal de Julio De Vido sostuvo este lunes que en la causa Vialidad se violaron “todas” las garantías constitucionales y que la Fiscalía construyó “un relato” para “perseguir a un sector político” y aseveró que el Tribunal tiene la “obligación procesal y ética” de absolver al ex ministro de Planificación Federal del kirchnerismo.

“Creemos que el Tribunal va a tener la obligación procesal, ética y constitucional de absolver a Julio De Vido”, advirtió el abogado del ex funcionario, Maximiliano Rusconi, apenas iniciado el alegato ante el Tribunal Oral Federal 2 en el debate por supuestos delitos con la obra pública nacional en Santa Cruz entre 2003 y 2015.

Rusconi abrió su exposición con el reclamo de absolución y cuestionó la actuación de los jueces, fiscales y también de sectores de la prensa, a la hora de construir un “relato” sin pruebas. Todo derivó en que se ha “perdido toda la fe en el Estado de derecho”, dijo.

“La sensación que nos embarga es que no tenemos ninguna expectativa lamentablemente de que el Tribunal juzgue y tome nota de la enorme violación de garantías constitucionales que ha tenido este debate”, enfatizó.

"Ninguna irregularidad”

El abogado sostuvo que a lo largo de casi tres años de juicio se demostró que “no ha habido ninguna irregularidad en la administración del presupuesto nacional” a la hora de adjudicar las 51 obras públicas cuestionadas a empresas del acusado Lázaro Báez.

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola “decidieron ir por el camino del relato, construido artificialmente para perseguir a un sector político. Hemos vivido en los últimos años la utilización política del sistema penal. Todos sabemos que esto ha sucedido”, dijo y señaló que también participó “cierto sector de los medios”

La Mujer Maravilla

Rusconi recordó la serie “La Mujer Maravilla”, cuando “ella tiraba de la soga, tenían que decir la verdad. Si esa soga nos rodeara a todos nosotros, sabríamos decir que todos hemos sido parte, algunos para enfrentarla y otros han sido parte”, relató.

“Este juicio es un ejemplo contundente de lo que no hay que hacer”, dijo también al evaluar que “no están claros los hechos, no está clara la prueba de cargo y no se ha valorado la prueba de descargo”.

En otro tramo del alegato, Rusconi aseguró que junto a su colega Gabriel Palmeiro demostrarán “con absoluta contundencia” que la acusación del Ministerio Público Fiscal, que reclamó diez años de cárcel para De Vido, fue un “total fracaso”

Palmeiro concluyó la primera jornada de alegato con un análisis de las resoluciones que se firmaron en relación a las obras cuestionadas.

El juicio, que se realiza a través de la plataforma Zoom, seguirá este martes con la continuidad del alegato de la defensa de De Vido; el viernes será el turno del también procesado exsubsecretario de Obras Públicas de la Nación Abel Fatala y para el lunes de la próxima semana se prevé el inicio del alegato de la defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner

Los fiscales pidieron una condena de diez años de prisión para De Vido por asociación ilícita y administración fraudulenta agravada

Para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la fiscalía solicitó 12 años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La misma cantidad de años de cárcel solicitó para el empresario Lázaro Báez y requirió penas de menor cuantía para ex funcionarios nacionales y provinciales.

Los alegatos de las defensas comenzaron la semana pasada, luego del intento de homicidio contra la vicepresidenta en inmediaciones de su casa, cometido el jueves 1 de septiembre y por el cual hay hasta el momento dos detenidos.

En el juicio se debaten las supuestas maniobras para beneficiar a Báez con adjudicaciones de obra pública nacional y otras presuntas irregularidades a través de la firma “Austral Construcciones”.

El mate con el escudo de Liverpool

El presidente del Tribunal Oral, Rodrigo Giménez Uriburu, interrumpió luego de un breve cuarto intermedio el alegato del abogado Maximiliano Rusconi para responderle una crítica que le había formulado al pronunciar su defensa de Julio De Vido.

Rusconi había calificado como “una provocación” que al otro día de que se conocieran las fotos de Giménez Uriburu y el fiscal Diego Luciani jugando al fútbol en la quinta del ex presidente Mauricio Macri, el juez se exhibiera en el juicio con un mate con el logo del equipo que integra.

“Fue una actitud provocadora. No nos gustó que apareciera con el mate sabiendo que eso nos genera temor de parcialidad”, dijo Rusconi durante su alegato.

En un momento, la exposición pasó a un cuarto intermedio y al regresar, Giménez Uriburu tomó la palabra, interrumpiendo el alegato, lo cual es inédito en los juicios orales.

Giménez Uriburu explicó: “Es el mismo mate que usé en audiencias anteriores. Ese día estaba concentrado en llevar a mis hijos al colegio y abocarme al juicio”. El juez calificó como “cuestiones superfluas” la utilización del mate con el logo del equipo La Liverpool, con el que participó en torneos en la quinta Los Abrojos, propiedad de Macri, “No reparé en el origen del mate. Una persona del tribunal me lo hizo notar por una foto que estaba circulando en redes. Inmediatamente dejé de usarlo”, indicó.

Giménez Uriburu aseguró: “Jamás he tenido una actitud provocadora, ni en este juicio, ni en ningún otro. Fue una desatención en un detalle menor. Jamás se me ocurriría tomar mate para provocar”, reiteró, antes de volver a darle la palabra a Rusconi.

El defensor de De Vido bramó contra “esta nueva lesión al invadir este espacio sagrado del alegato de la defensa”, por parte del juez. “Este es un nuevo atropello de su magistratura sobre la mía. Es inadmisible lo que acaba de suceder. Propio de este juicio y de todas sus irregularidades”, reprobó el abogado.