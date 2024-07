La CGT cambia de estrategia y no irá a la Justicia por Ganancias

La cúpula de la CGT está enfrascada en una ardua disputa entre el sector duro, que lidera Pablo Moyano, y el de "los Gordos", que prefiere no cortar el diálogo con el gobierno.

La cúpula de la CGT decidió replegar su estrategia y no concurrir a la Justicia para impugnar el capítulo laboral de la ley Bases y la restitución del impuesto a las ganancias , aunque apoyará y asistirá legalmente todos los reclamos que impulse cada sindicato a nivel individual.

Así lo decidió la mesa chica de la central obrera, que además resolvió pedir una audiencia al secretario de Trabajo de la Nación, Julio Cordero, aunque Pablo Moyano ya advirtió que no concurrirá a ese encuentro.

El consejo directivo de la CGT se reunió esta tarde en la sede de UPCN, en la Capital Federal, donde también se analizó la crisis financiera de las obras sociales. En este punto hubo duras críticas al gobierno y mucha preocupación por las últimas medidas adoptadas por Superintendencia de Servicios de Salud que, según se advirtió, provocarán “la baja de los subsidios Suma y Sumarte y el Fondo Solidario de Redistribución no tendrá dinero para los reintegros de alta complejidad”.

Los alineamientos en la CGT

Es que el moyanismo está asociado al sindicalismo afín a Unión por la Patria (UP) dentro de la CGT y busca profundizar el enfrentamiento con la Casa Rosada, en la misma sintonía que el barrionuevismo. Sin embargo, el sector dialoguista, que es mayoritario e integran “los Gordos” y los independientes, fue el que negoció el recorte de 42 artículos de la reforma laboral en la ley Bases y busca una instancia de diálogo con el gobierno para atenuar el ajuste y la reforma del Estado.

Ese escenario se replicó esta tarde en la reunión realizada en UPCN. Mientras los dialoguistas lograron que se aprobara el pedido de audiencia a Cordero, Pablo Moyano dijo que no concurrirá. Y el sector moderado tomó distancia de las presentaciones judiciales de la CGT contra la reforma laboral y Ganancias, pero el dirigente de Camioneros avisó que su sindicato hará una impugnación en los Tribunales y que promoverá una movilización callejera cuando se formalice la presentación.

No va a la Justicia

Los gremios del ala moyanista-kirchnerista de la CGT resolvieron el jueves pasado que denunciarán ante la Justicia la inconstitucionalidad de la reinstalación de Ganancias y realizarán una movilización ante el Palacio de Tribunales el día en que hagan la presentación. Así se resolvió en un encuentro que tuvo lugar en la sede de la Confederación de Trabajadores del Transporte (Catt), encabezado por Pablo Moyano, Sergio Palazzo (bancarios) y Mario Manrique (Smata).

La decisión de no presentarse en la Justicia como CGT se basó en el informe técnico elaborado por abogados cegetistas, como Hugo Antonio Moyano y Marta Pujadas, que participaron esta tarde del encuentro en UPCN. La conclusión de los expertos, según trascendió, es que la CGT como tal no tiene legitimidad para actuar ante la Justicia porque no cubre universalmente el reclamo colectivo.

De todas formas, el sector duro de la CGT se convocará a una reunión del consejo directivo para el 25 de julio con el fin de debatir cómo seguirá el plan de lucha de la central obrera, que incluyó la movilización del 1º de mayo y el paro general que se hizo el 9 de ese mes.