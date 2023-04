Kun Agüero le respondió a Pablo Duggan: "Vivís en un barrio privado y te hacés el la la la"

Esta semana, después de hablar sobre la posibilidad de una dolarización para salir de la crisis económica que atraviesa la Argentina , sufrió un fuerte embate de parte de Pablo Duggan, el conductor del programa de C5N "Duro de domar", quien no solo criticó la posición del ex futbolista sino que le lanzó un ataque personal.

" Está hablando desde su lugar de multimillonario en dólares , no es que tiene la plata acá en pesos, nunca cobró un sueldo en pesos. Para él claro que la dolarización es lo mejor que le puede pasar, y le importa un carajo el peso, no debe mirar un peso hace años, se caga en el peso ", aseguró el periodista en Radio 10 .

La respuesta del Kun Agüero

Este martes en una transmisión en vivo uno de sus seguidores le preguntó al Kun: " "¿Escuchaste cómo te culparon en Argentina por tus comentarios por tu comentarios del dólar? Nunca tiene la culpa los que gobiernos. Siempre son los otros".

"Leí algo de eso... no sé quién era... un tal Duggan. La verdad, no sé quién es pero su pongo es un periodista el que dice eso. Pero me chupa un huevo, no me voy a meter en eso. Yo doy mi opinión", comenzó tímidamente Agüero y después se despachó: "Este chabón imagino que también está todo el día opinando y seguramente opinando para un gobierno. Yo no soy de ningún gobierno para que quede claro a todo el mundo".

"Yo lo único que quiero que sepan los argentinos, nada más, es cuánto realmente cobran en dólares al cambio de pesos", afirmó y repitió que pretende que los argentinos sepan cuál es realmente su sueldo básico, que sepan cuánto vale realmente el peso y lanzó: "¿Qué hacés con esos dólares? No podés viajar, no te podés comprar nada", explicó el KUn.

"No tengo nada con el tipo. Lo que me parece mal es que me insulte, porque yo no lo insulté. Yo respeto todas las opiniones de todo el mundo... Ya no va más insultar a la gente. Hay que opinar, charlar y cada uno es libre de decir lo que quiera", aclaró.

"También dijo que nunca gané en pesos. Yo fui pobre y a mí nadie me ayudó, esa es la realidad. Que hay que ayudar a los pobres también es cierto, pero la obligación es del Estado. Para eso se paga impuestos", se envalentonó el ex Manchester United, y siguió: "Tengo negocios en Argentina, así que sé cuánto gano en pesos, qué genero en Argentina y pago impuestos para que sepas... No digas boludeces".

"Porque gano en dólares, gano en otras monedas, pero también gano en pesos... No te equivoques. Cuando yo empecé jugando en Independiente, ganaba 2.500 pesos. Y vos seguramente estarías como ahora, viviendo en un barrio privado, porque sé que vivís en un barrio privado y te hacés el la la la, así que mejor no hablemos", concluyó directo.

La disculpa de Pablo Duggan

Tras la dura respuesta de Agüero, Dugganle dio disculpas en las redes sociales. "Estimado @aguerosergiokun por acá te hago llegar mis disculpas, no fue mi intención insultarte. Solo quise llamarte la atención por tus declaraciones sobre la dolarización. Entiendo que no apoyás semejante bochorno. Me alegro. Saludos!!", posteó este martes.

Por la noche ratificó su posición en el programa "Duro de domar", que Duggan conduce por C5N, y volvió a reconocer que había estado mal al insultar al futbolista. Con sus palabras, buscó ponerle fin a la polémica.