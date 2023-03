Juan Grabois agredió a Cristina Pérez en una nota radial: "Mentirosa, xenófoba, racista"

"Lo que hay ahí es un proyecto agroecológico del que yo tenía poco conocimiento, que lo lidera el Conicet, la Universidad de Mar del Plata, con una asociación civil, en una tierra que estaba ociosa hace, por lo menos, 25 años, que no hay absolutamente nada ahí, donde no se va a instalar ninguna familia , se va a realizar un proyecto de agricultura familiar", siguió en el programa que conduce Pérez en Radio Rivadavia: .

Pérez le cuestionó que al predio habrían arribado personas oriundas de La Matanza vinculadas a su organización. "Bueno, ¿sabés lo que pasa? Las noticias mienten. Es gente de Mar del Plata, de Batán, del Conicet, del Inta de Mar del Plata y de la universidad de Mar del Plata, no hay nadie de La Matanza", le respondió el dirigente social. "El lugar estaba totalmente abandonado, sucio", sostuvo Grabois, y añadió: "Había que limpiarlo y ponerlo a punto".

"Lo de La Matanza es para matarse de la risa, es como, eh, digamos, el paradigma de lo que ellos quieren asustar a la gente, que van a ir un montón de negros del conurbano a tomarles la tierra, encima metieron La Matanza en el medio, ni siquiera dijeron, no sé, Vicente López, no, La Matanza pusieron. Mirá, no hay nada raro", disparó Grabois.

"Usted es una mala persona, es una basura"

"Lo que queda claro es que reparten tierras con afinidad política, como pasa con los mapuches", le replicó Pérez, lo que provocó la reacción de Grabois. "¡Usted es una xenófoba, es una racista y es una clasista! ¡Lo que usted está diciendo, la verdad, es de una maldad impresionante! ¡Que tierras que están vacías, que no se las van a regalar ni se las van a vender, que se las van a dejar en uso para que hagan un proyecto agroecológico a gente que necesita laburar la tierra!".

"La verdad es que es una sinvergüenza", insistió el titular del MTE, y siguió: "Usted es una mala persona, es una basura y es la clara representación de los problemas que tenemos en este país. Gente que quieren todos para ustedes".

"Ustedes tienen todos para ustedes, no quieren nada para los demás. No quieren que los humildes tengan nada y, francamente, señora Pérez, usted es una basura de persona y me llena de orgullo que gente como usted, gente como Macri, gente como Bullrich y gente como Larreta, me persigan, me difamen, digan que llevo gente de La Matanza", afirmó Grabois. Y concluyó: "Es una caricia a mi alma que la gente más horrorosa de este país, los fascistas de este país, los xenófobos de este país, como usted, que no quieren nada para los demás".