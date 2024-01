Javier Milei invita al papa Francisco a visitar la Argentina

En simultáneo, la Oficina del jefe de Estado difundió el texto de la misiva. “ Usted bien sabe que no necesita invitación para venir a la Argentina . A riesgo de decir lo innecesario, le invito a visitar nuestra amada Patria, conforme a las fechas y los lugares que nos sean indicados, teniendo presente el deseo generalizado de nuestras ciudades, provincias y pueblos de contar con Su presencia y transmitirle su filial afecto”, escribió Milei en la carta fechada el 8 de enero en Buenos Aires.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FOPRArgentina%2Fstatus%2F1745447366885257632&partner=&hide_thread=false "Usted bien sabe que no necesita invitación para venir a la Argentina. A riesgo de decir lo innecesario, le invito a visitar nuestra amada Patria, conforme a las fechas y los lugares que nos sean indicados, teniendo presente el deseo generalizado de nuestras ciudades, provincias… pic.twitter.com/MPjjpIZ3eL — Oficina del Presidente Javier Milei (@OPRArgentina) January 11, 2024

Cabe recordar que el presidente castigó duramente al Papa en su época de panelista y debió bajarle el tono a su discurso durante la última parte de la campaña electoral e incluso pedirle disculpas en el debate presidencial.

>> Leer más: Milei pidió perdón por haber "injuriado" al Papa Francisco

Francisco tiene planeado viajar a la Argentina durante 2024, un destino al que no visitó nunca en sus once años de papado a pesar de haber viajado en varias ocasiones al continente. Según habían dicho fuentes cercanas al papa, el mismo no dependía "de quien gane las elecciones".