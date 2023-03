Inflación: el gobierno reconoce que el dato "es malísimo y no era lo esperado"

La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, aseguró que "no hay ningún reproche" hacia el ministro de Economía Sergio Massa

Tras el dato de 6,6% de inflación mensual en febrero y 102,5% de acumulado en los últimos doce meses, la portavoz del gobierno, Gabriela Cerutti, reconoció la preocupación en Casa Rosada por el alza de los precios. “El dato de la inflación nos parece malísimo, no era lo esperado" , admitió.

En su conferencia de prensa de los días jueves, Cerruti aseguró que "no hay ningún reproche” del presidente Alberto Fernández al ministro de Economía, Sergio Massa , porque “ambos trabajan en conjunto” para encontrar soluciones.

“El gobierno sigue con el compromiso de avanzar en controlar los precios, en que vayan bajando los precios. Les puedo dar explicaciones, pero no son excusas frente a quien tiene que ir al almacén. Hay una explicación. La sequía hizo aumentar la carne más de 20 puntos e influyó un punto en la medición general de la inflación. Y de alguna manera pasó con lácteos”, planteó la vocera presidencial.

En otro tramo de la conferencia, Cerrutti cuestionó al Poder Judicial y a las empresas de comunicaciones por los aumentos en ese sector. “El gobierno no puede intervenir porque la Justicia no se lo permite a raíz de las presentaciones de los grandes medios, propietarios de las empresas. Ese precio que influye en la vida cotidiana podría estar siendo regulado por el Estado si la Justicia interviniera y las empresas de comunicación no influyeran”, cuestionó.