Incomodidad y rechazo por el silencio de Milei en la Asamblea Legislativa

Bloques cercanos a La Libertad Avanza no ocultaron su malestar y hubo fuertes críticas del peronismo. La opinión de los santafesinos presentes en el Congreso

Cristina, Milei y Villarruel; traspaso de mando y jura. No hubo palabra presidencial.

El cambio de modalidad implementado por el presidente Javier Milei , en el sentido de no dar un discurso ante la Asamblea Legislativa y dirigirse sólo a los partidarios convocados en modo banderazo en la Plaza Congreso, generó incomodidad en los bloques cercanos a La Libertada Avanza (UCR y PRO, entre otros) y fuertes críticas desde el peronismo.

En Unión por Patria (UP) los comentarios sobre la decisión política de Milei de no hablar ante el recinto fueron lapidarias: “es un cachivache”, llegó a soltar en off un hombre avezado y relevante en el elenco peronista.