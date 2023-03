Giuliano: "El gobierno nacional aportó 720 validadoras para que comience a funcionar Sube en Rosario"

Al respecto, en declaraciones para el programa ‘Antes que Todos’ en radio Nacional Rosario, y ‘Escape de Noticias’ en La Red, Giuliano expresó: “Es un viejo anhelo, un deseo que Rosario ha tenido, y que no se podía resolver. Ahora se van a incorporar 720 validadoras nuevas en los micros, que adquirió el Ministerio de Transporte y lo instala directamente en Rosario, sin ningún costo”.

“Se suman beneficiarios, más gente usará el colectivo, y esto va a mejorar la ecuación del transporte público de pasajeros”, finalizó.

Dentro de los aportes que el Ministerio de Trasporte de la Nación hará en la ciudad de Rosario, también estarán las Paradas Seguras. En ese sentido, Giuliano explicó: "En una ciudad como Rosario, nos parecía importante poder hacer nuestro aporte. Vamos a empezar con un plan de 40, y luego se sumarán 10. Es un programa del Ministerio de Transporte de Nación, hay más de 2300 en Argentina que estamos implementando. Son interconectadas, con acceso a monitoreo permanente, botón de pánico, o sea, cada parada es un centro de prevención y emergencia, para colaborar en resolver las complejidades propias de lo urbano, que puede ser la inseguridad, pero también emergencias de salud”.

Sobre dónde sobre serán ubicadas, detalló: “Vamos a convenir con el municipio, para que nos pasen el mapa del delito para ver donde se ubican. Porque nosotros hacemos nuestro aporte, que no tenemos la competencia sobre la inseguridad, porque es transporte, pero sí tenemos herramientas, y si cada uno empezamos a aportar herramientas, provincia, nación y municipalidad, sin tirarse la pelota, es lo que esperan los vecinos y vecinas”.

La situación vinculada a la inseguridad que atraviesa la ciudad, que vivió la familia de Lionel Messi, no es ajena a la preocupación del ministro Giuliano. En ese sentido, ante la consulta de los medios de comunicación, declaró: “El tema de las balaceras en Rosario está presente desde hace muchísimos años, cuando fui concejal lo trabajamos. Le tocó al gobernador, a juzgados, al canal 3 de Rosario, a domicilios de jueces, y ahora le tocó la situación intimidatoria al mejor jugador de futbol del mundo”.

“Lo importante es que tengamos un nivel de conexión entre todas las fuerzas del estado, para llevar adelante una tarea de prevención primero, y de intervención directa, que cada uno no le eche la culpa al otro, porque sinceramente así no hay salida. El modus operandi tiene muchos años, y tiene que ver con un patrón de comportamiento criminal, y se necesita un liderazgo para superar esto. A ver qué aporta cada uno es lo que importa realmente. Yo voy a aportar desde el lugar que me toque para que la provincia tenga más seguridad y tenga impulso el sector productivo, pero si hay que cooperar, uno quiere aportar respuestas. Además de las paradas seguras, el ministro de economía, Sergio Massa, hace una semana atrás, aprobó la UIF, la Unidad de Investigación Financiera, para que tenga sede en Rosario, para que se investigue directamente el lavado de activos, donde empiezan y terminan las maniobras del crimen organizado”, dijo.

En cuanto a las gestiones del estado nacional en materia de Transporte, dijo: “Estamos recuperando 17 ramales que estaban abandonados y más de 2500 km de vías, que queremos que se sostenga en el tiempo. Porque Argentina no puede tener en la política de trenes un electrocardiograma, que un gobierno invierte y viene otro y lo saca, porque es fuerte la inversión la que se hace. Nosotros recuperamos la inversión y los trenes regionales en Argentina, que son 8 y vamos por el noveno, lo que trae un beneficio social muy gran, con un impacto muy fuerte en la región. Uno de ellos es Rosario-Cañada de Gómez

Finalmente, sobre la reconexión del vuelo Buenos Aires-Reconquista, dijo: “Nos pareció fundamental, porque en Argentina muchas veces se vuelve atrás, pero logramos que LADE, que es una línea del estado, pueda iniciar una ruta aérea que une la provincia de Santa Fe con Buenos Aires. Hemos generado el vuelo, que va a tener un precio de fomento, con posibilidad de que se amplíen las 3 frecuencias semanales, y ojalá se transforme en una ruta sostenida por una línea comercial. LADE tiene que ir donde hay que fomentar una ruta nueva o perdida, por eso conecta la Patagonia también, de una manera transversal. Lo que hacemos es concretar, más allá de lo que decimos y esto resuelve un problema”.