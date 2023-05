Fuertes críticas desde la oposición al discurso de la vicepresidenta

El ex presidente Mauricio Macri reaccionó a los dichos de Cristina Kirchner sobre la deuda contraída por el gobierno de Cambiemos con el Fondo Monetario Internacional.

“Acto patético de @CFKArgentina. No se hace cargo de su gobierno, hace un uso arbitrario de la historia reciente para caer parada. Ella caerá parada en su imaginación, pero el pueblo se hunde en la realidad”, tuiteó el gobernador jujeño, titular de la UCR y precandidato a presidente de Juntos por el Cambio (JxC), a quien Cristina se refirió, sin nombrarlo, y calificó como un dirigente “con vocación colonialista”, por sus declaraciones sobre la extracción de Litio.

“El acto fue una nueva estación del calvario al que nos sometió el kirchnerismo durante veinte años. Es la gira despedida, se van, no vuelven más, viene otro país, mejor gestionado, con liderazgo y un rumbo claro”, señaló Morales, quien finalmente indicó: “El litio es de los jujeños. No vamos a seguir recetas de la vicepresidenta del peor gobierno de la historia del país”.

El ex ministro del Interior y de Transporte Florencio Randazzo, fustigó a su ex jefa política, al señalar: “Parte de la deuda que la política tiene con la sociedad es responsabilidad de quienes subieron hoy al escenario, empezando por la actual vicepresidenta de este gobierno. Hay que hacerse cargo. No alcanza con decir que hay diferencias con el presidente. Hay que resolver los problemas de verdad”.

Por su parte, el precandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, sin mencionar a Cristina ni al acto, señaló en su cuenta de Twitter: “Lo que comenzaron hace 20 años termina así: con un país ruinoso, pobre, descapitalizado, inculto. Mejor que hablar es mirarles la cara a los argentinos, que lloran todos los días. Nosotros vamos a poner las cosas en su lugar, de una vez y para siempre”.

La diputada de Evolución Radical en JxC Danya Tavella señaló en Twitter: “@CFKArgentina no se hace cargo del desastre de su gobierno. Evitar hablar de los problemas del país y manipular la realidad no los va a solucionar ni va a devolver la esperanza de un mejor futuro a los argentinos. ¡Son responsables! ¡Háganse cargo!”.

El diputado y precandidato a gobernador de Buenos Aires de JxC Diego Santilli destacó que “El #25DeMayo es el Día de la Patria, el día de todos los argentinos. Que el kirchnerismo no nos robe a los argentinos otra bandera más. Hoy honremos a nuestros héroes y a los ideales de la revolución que nos hizo libres”, a través de su cuenta de Twitter.