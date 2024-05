Fuerte frase del empresario Eduardo Eurnekian: "Que Milei se ponga las bolas y dirija al país"

"Vamos a descontar el día parado, no hay vuelta atrás", confirmó el gobernador Pullaro

" Que el presidente se ponga las bolas y dirija el país. Si me pide a mí que invierta, decile que yo digo que ponga las bolas ", aseguró el empresario al canal C5N, que ya había tenido algunos cruces públicos con su exempleado en el pasado.

"No me consulta a mí, no trabajo para eso, él era consultor mío del área de balances", contó Eurnekian, y se mostró despreocupado por la puesta en vigencia del RIGI, que se debate como parte de la Ley Bases y el paquete fiscal que en estos momentos se encuentra en el Senado.

Para el CEO de Corporación América, "la industria se hace en competencia mundial, nosotros competimos con todos. Hay que estar preparado para competir", sostuvo. ¿Qué hace falta para invertir? La pregunta se la hicieron al final de la breve entrevista con los medios. "Hace falta plata", respondió directo.

No es la primera vez que Eurnekian lanza una frase polémica sobre el presidente Milei. “Se tiene que tranquilizar porque no estamos en condiciones de aguantar otro dictador”, había dicho en septiembre del año pasado, en medio de la campaña electoral, en otro encuentro de Cicyp en el que habló Patricia Bullrich, antes de las elecciones generales de 2023, que la dejaron fuera de competencia.

Justamente en ese mismo escenario del Comercio Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp), aunque ya en escenario de balotaje, a mediados de noviembre 2023, el empresario dueño de Corporación América, el holding que incluye a Aeropuertos Argentina 2000 entre sus principales activos, fue más allá.

"Tengo 3.700 ñatos que trabajan para la empresa. Uno salió fallado, ¿qué querés que haga?", afirmó entre risas Eurnekian, días previos a la segunda vuelta electoral en la que su exempleado enfrentaría y le ganaría a Sergio Massa, ministro de Economía de Alberto Fernández.