Francos: "Seguiremos gobernando con el apoyo popular que tenemos y sin el Parlamento que no tenemos"

"La política no se hace eco de lo que votó el pueblo argentino, que votó un cambio", se quejó el Ministro del Interior del gobierno de Milei.

El ministro del Interior, Guillermo Francos, se refirió este martes al fracaso del oficialismo en sacar adelante la ley ómnibus en su debate en particular en Diputados, y sostuvo: "Seguiremos gobernando con el apoyo popular que tenemos y sin el parlamento que no tenemos".

El funcionario apuntó contra los gobernadores y los bloques que habían prometido colaborar en sacar la medida: "Creo que hubo algunos compromisos de apoyo y de voto que no se cumplieron en la práctica. Nosotros esperábamos que se avanzara en la mayoría de las delegaciones de facultades, había algunas observaciones, pero suponíamos que las delegaciones en general se iban a aprobar como se le han dado delegaciones a todos los gobiernos en situaciones de emergencia", dijo.

Ley Ómnibus: Francos dijo que si "no se aprueba" va a ser "peor para la Argentina"

Francos aseguró que el gobierno no coparticipará el impuesto País

"Me refiero a la responsabilidad política de gobernadores y legisladores que no han dado su apoyo, o sea, de qué sirve declarar una emergencia si no te dan los instrumentos para manejar la emergencia. Este es el punto clave, me parece, ¿no? Entonces, a ver, lo que le han dado a todos los gobiernos en situación de emergencia, se lo negaron al gobierno del Presidente Milei, digamos, me parece que está claro", insistió en declaraciones a los periodistas acreditados en Casa Rosada.

"Obviamente hay elementos que la Constitución permite, que el Presidente seguramente analizará si los lleva adelante o no, puede ser la consulta popular, están los decretos de necesidad y urgencia, hay varios elementos que tiene para gobernar", dijo sobre cómo seguirá gobernado de aquí en adelante Milei ahora que se empantanó lo que era su hoja de ruta para su primer tramo de gestión.

>> Leer más: Revés para el gobierno: la ley ómnibus vuelve a comisión y el debate en Diputados empezará de cero

Y agregó: “Me siento decepcionado con que la política no se hace eco de lo que votó el pueblo argentino, que votó un cambio y la política no lo convalida. Esta es la disputa me parece. Cuando Milei cuestiona a la dirigencia política lo hace por esto. El presidente va a avanzar con los elementos que tiene y llegará hasta donde pueda llegar constitucionalmente”.

"De entrada nomás, vimos la falta de voluntad de la mayoría de acompañar las propuestas de modificación que planteaba el Gobierno nacional y se rechazaron las facultades delegadas más importantes que permitieran desregular, reorganizar el Estado, etcétera. Entonces de esa forma no tenía sentido avanzar en el tratamiento de la ley porque perdía su esencia", planteó Francos.

En ese marco, desestimó avanzar con el capítulo fiscal aparte, tras retirarlo de la ley ómnibus, en negociaciones con los gobernadores.

>> Leer más: Ley ómnibus: el oficialismo no obtuvo la totalidad de las facultades delegadas que quería

"Nosotros no tenemos nada que tratar en la cuestión fiscal hoy. Nosotros seguiremos gobernando con los elementos que tenemos y obviamente los gobernadores también tendrán que seguir gobernando con los elementos que tienen. El impuesto PAÍS no lo vamos a tratar. Esto estaba sujeto a que se tratara en esta ley, de modo que si no se aprobó la ley…", remarcó.

"Sacamos del medio varias cuestiones que trababan y así y todo no se pudo avanzar. Lo que nosotros vemos es que hay una intención de obstruir la acción del Gobierno. Tenemos claro que desde el sector de Unión por la Patria esto es así, pero pensábamos que otros bloques nos iban a acompañar como habían expresado públicamente", planteó.

Y finalizó: "El Presidente Milei es un Presidente de acción, no se va a quedar de brazos cruzados. El Presidente Milei está gobernando, como ustedes ven, las medidas que se vienen tomando para estabilizar la macroeconomía del país, se están tomando".