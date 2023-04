Fernández: "Vamos a recuperar nuestras Malvinas por la vía pacífica"

Alberto Fernández apuntó contra el gobierno de Macri por “invisibilizar” a los ex combatientes.

“Fortalezcamos más que nunca nuestro compromiso con Malvinas, más que nunca digamos que las Malvinas fueron, son y serán argentinas; la lucha que emprendimos tuvo sentido y no ha terminado, y vamos a recuperar nuestras islas por la vía pacífica y a seguir elevando nuestra voz hasta que el mundo nos escuche”, exclamó Fernández.

Sobre ese punto, Fernández resaltó que junto al canciller Santiago Cafiero, presente en el acto, el gobierno actual “poco a poco fue desarmando” ese convenio, que hoy “no existe más”.

También apuntó contra la gestión macrista por no hacer “nada” ante el reclamo de veteranos de la Guerra de Malvinas por medidas como la doble jubilación anticipada, atención sanitaria en el Pami y exención del pago de peajes.

Al dirigirse a los ex combatientes, el mandatario reconoció la “razón” de esos reclamos y consignó que la doble jubilación anticipada para veteranos había salido “por ley” en el Congreso pero el entonces presidente Mauricio Macri la “vetó”.

Fernández instó a “hacer memoria” y remarcó que durante la pandemia “hubo alguien que quiere ser presidenta ahora”, en referencia a la titular del PRO, Patricia Bullrich, que “había dicho «para qué vamos a discutir las Islas Malvinas? Si quieren quedarse con las Malvinas que se queden con las islas Malvinas?»”.

El jefe del Estado consideró que se cometió una “enorme injusticia” al querer “invisibilizar” a los combatientes y llamó a “sentir orgullo” y “ponerlos en el lugar que les corresponde”, el de “héroes de la patria”.

“Después de la guerra, Argentina trató de invisibilizar por diferentes motivos a nuestros combatientes, era un tema del que Argentina prefería no hablar, pensando que de ese modo uno podría lograr más tranquilidad social”, rememoró Fernández y señaló que la Causa Malvinas “no es un tema más” sino que “es central”.

El mandatario afirmó que el aniversario de la gesta del 2 de abril “nos obliga a ponernos firmes y a redoblar nuestros esfuerzos en organismos internacionales para reclamar esa soberanía que es nuestra”.

“Nunca vamos a dejar de debatir y reclamar en cada foro internacional el derecho que nos cabe de que no desintegren la soberanía territorial; eso lo hemos hecho siempre: lo hizo Néstor (Kirchner), Cristina (Fernández) y yo”, enumeró.

Con anterioridad a las palabras presidenciales, el diputado provincial del Frente de Todos (FdT) e intendente de Almirante Brown en uso de licencia, Mariano Cascallares, había señalado que decidieron realizar el homenaje a los veteranos y caídos en Malvinas porque “son el verdadero faro”, y los calificó como el “símbolo de la soberanía nacional, cultural económica y marítima”.

El coordinador de ex combatientes de Almirante Brown, José Manuel Palacios, y el presidente del Centro de ex Combatientes “Puerto Argentino”, Guillermo Rezk, coincidieron en agradecer la presencia del mandatario en la localidad de Malvinas Argentinas y le desearon un “feliz cumpleaños”, debido a que la conmemoración coincidió con el natalicio del presidente.

También participaron del acto los ministros de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti; de Salud, Carla Vizzotti; el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello,y el intendente interino, Juan José Fabiani.

En Almirante Brown, desde 2016 se desarrolla el programa Brown en Malvinas, a través del cual los ex combatientes viajan a las islas a partir del apoyo de la comuna.

Oficialistas y opositores, unidos por el reclamo

Funcionarios y dirigentes políticos de distintos espacios renovaron ayer por redes sociales su reclamo de “soberanía” al cumplirse 41 años de la guerra de Malvinas, y llamaron a mantener “viva” la memoria de los combatientes caídos en el conflicto bélico.

“Recordamos y rendimos homenaje a los caídos, veteranos y veteranas, que con honor y patriotismo lucharon en la Guerra de Malvinas. A 41 años, seguimos reclamando nuestros derechos soberanos. Las Malvinas son argentinas”, expresó el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, quien remarcó que “Malvinas nos une”.

El ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, sostuvo que “en homenaje a quienes dieron la vida por la dignidad del pueblo argentino debemos mantener viva la memoria y defender con el corazón la causa irrenunciable de soberanía sobre Malvinas”.

En tanto, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó: “Hoy recordamos a los caídos y a los veteranos de la Guerra de Malvinas, que dieron la vida por nuestro país y son héroes nacionales. Sé que hay un dolor que el tiempo no podrá curar nunca, pero no están solos. No los vamos a olvidar. Tenemos una deuda de honor con todos ustedes y eso vivirá para siempre”.

Entre los gobernadores, Omar Perotti llamó “mantener viva la memoria de nuestros héroes de Malvinas”, mientras el mendocino Omar Suárez resaltó que “como cada 2 de abril, rendimos homenaje a los combatientes de Malvinas, manteniendo viva la memoria por los hombres y mujeres que con valentía defendieron nuestra soberanía”.

El PRO, en tanto, publicó en su cuenta de Twitter: “Hoy y siempre conmemoramos a nuestros héroes, combatientes en la Guerra de las Islas Malvinas, e invitamos a todos los argentinos a dejar su mensaje. Por siempre estaremos agradecidos. Las Malvinas fueron, son y serán argentinas”.

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, expresó su “agradecimiento” a los “héroes que lucharon en Malvinas, a los que dejaron la vida, a sus familiares, a los sobrevivientes que cargaron con las secuelas de la guerra. A todos ellos mi eterna gratitud”, cerró.

La UCR exclamó: “Hoy y siempre, honor y gloria a nuestros héroes de Malvinas!”.

“Por nuestros héroes, por los que volvieron y por los que se quedaron custodiándolas, seguimos diciendo: las Malvinas fueron, son y serán argentinas”, expresó, a su vez, el diputado Diego Santilli.