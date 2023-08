Fátima Florez le confesó a Ángel de Brito qué le preocupa de Milei

Embed

“Estamos muy bien, pero por el momento prefiero no hablar mucho. Es muy reciente”, comentó la humorista, quien prefirió mantener el bajo perfil, algo que dadas las circunstancias resulta sumamente difícil. Este lunes a la noche Ángel de Brito reveló la charla que mantuvo con la arista luego de que confirmara el romance. Lo hizo en "LAM",el programa de chimentos que conduce por América.

"Le pregunté a Fátima detalles sobre esta relación. Me dijo que su vuelta pública va a ser en el micro estadio de Lanús el 22 de septiembre, ya que estoy le paso el chivo porque es la primera mujer que hace un micro estadio como humorista. Después se va a La Pampa, a Miami, a Santa Fe a hacer varios de sus shows”, contó el periodista de espectáculos que está al frente del envió que hoy se erigió en el megáfono hoy de todos escándalos el mundo de espectáculo.

"El viernes, antes de las elecciones, estuvieron juntos y pernoctaron -siguió-. Después, él se fue para el bunker y todo lo que ya se contó varias veces. Y me dijo que antes de despedirse, estuvieron media hora abrazados. Él es tántrico todo el tiempo. ‘¿Cómo media hora abrazados?’ ‘Sí, media hora’. ‘¿Pero media hora cómo?’, le pregunté. Y me dijo: ‘Como una sopapa’. No sé dónde pegaba la sopapa...Me dice: ‘No nos podemos soltar’”.

Fatima Florez Javier Milei.jpg

De Brito contó que Fátima le hizo una aclaración específica respecto de las especulaciones que daban por hecho que iban a hacer respecto de su relación una vez que se hiciera pública. “Lo último que queremos es que se piense que es una construcción política”, reveló el periodista que le dijo la actriz. Y fue más allá: “Yo no tengo nada que ver con esto (la política) ni me interesa”.