Farías recorrió el departamento San Martín junto a la diputada Ulieldin

Al finalizar el encuentro, la intendenta destacó que “tener en el territorio a representantes provinciales es muy importante, porque trasladamos nuestras necesidades, inquietudes y reclamos que para llevar al gobierno provincial”.

En tanto, Farías señaló que “es muy importante el diálogo que tuvimos con la intendenta porque nos permite ponernos al día sobre cuestiones muy puntuales y muy importantes para los vecinos” y destacó que ese diálogo “es el insumo que necesitamos para volcarlo en la tarea legislativa, en los reclamos en los que acompañamos a los gobiernos locales en todo lo que están pidiéndole al gobierno”.

Además, el presidente de la Cámara de Diputados detalló que también se habló sobre “cuestiones político partidarias, la fecha de las elecciones del próximo año y de la incertidumbre que tenemos sobre cuándo van a ser, pero fundamentalmente sobre trabajar juntos”.

“Tenemos la decisión de seguir apostando al crecimiento de la provincia, de nuestras localidades y eso se hace generando un espacio de trabajo conjunto, uniendo lo que desde cada lugar tenemos para ofrecer. Somos (con la intendenta) de fuerzas políticas que nos conocemos, hemos trabajado juntos durante mucho tiempo y tenemos todavía mucho para dar y para hacer por la provincia de Santa Fe”, finalizó Farías.

San Jorge

Farías, junto a Ulieldin, comenzó su recorrida por San Jorge visitando el Centro Cultural Los Molinos, un espacio cultural de referencia en la región, en el que se desarrollan talleres artísticos y culturales para todas las edades. Los legisladores dialogaron con los integrantes del centro cultural, quienes relataron cómo lograron que se desarrollara y creciera el espacio, a pesar de las complicaciones que conllevó la pandemia para sus actividades.

Más tarde, los diputados se acercaron a la municipalidad, donde fueron recibidos por el intendente Enrique Marucci, con el que hablaron sobre la actualidad y proyectos para la ciudad.

Finalmente, el presidente de la Cámara de Diputados visitó el Polo Educativo San Jorge, perteneciente a la UNR, donde, bajo la modalidad a distancia, se dictan la Tecnicatura en Administración de Empresas y trece cursos de oficios cuatrimestrales.

Farias1.jpg

Allí dialogó con el Grupo de apoyo del Polo Educativo sobre proyecto de la diputada Ulieldin para la expropiación del antiguo Molino Concepción, ubicado en la ciudad, que también propone convertir dicho espacio en un centro educativo de vanguardia y la posibilidad de instalación de una sede de la UNR, para brindar más oportunidades. Esto permitiría que muchos jóvenes de la zona tengan más oportunidades de formación, sin tener que trasladarse a las grandes ciudades.

Sastre

Para culminar la recorrida, Farías y Ulieldin fueron recibidos por los titulares de Fleming y Martolio, empresa que nació en Sastre, hace más de 45 años, como una pyme familiar y hoy tiene presencia en todo el Litoral argentino.

Farías dialogó con los responsables de la empresa sobre la coyuntura y características del rubro, y expresó que es “importante conocer los problemas que tienen, las situaciones que viven y también un poco de la historia de la firma y la vivencia que tienen tan unida a la localidad, es gente preocupada por su ciudad, por dar trabajo, por generar riqueza y oportunidades, algo que es fundamental y que es una característica de nuestra provincia”.

farias2.jpg

Ejecución presupuestaria

Luego de finalizar con las visitas, el presidente de la Cámara de Diputados calificó a la jornada de “muy provechosa, ya que hemos estado en tres de las ciudades más importantes del departamento San Martín, pudimos reunirnos con intendentes y con actores que están desarrollando proyectos en sus lugares”.

“Como legisladores, la idea que nos moviliza a recorrer distintas localidades de la provincia es ponernos al tanto de cuestiones muy precisas que se plantean, que tienen impacto en lo que trabajamos en la Cámara de Diputados y también para poder ayudar a reclamar diferentes cuestiones al gobierno provincial”, resaltó.

“Nosotros tenemos muy presentes a los distintos sectores productivos de la provincia, constantemente recibimos reclamos de los productores sobre la necesidad de mejorar la infraestructura de la provincial, producir en el interior de Santa Fe, el interior del interior, es muy difícil, pero, además, sino tenemos la infraestructura suficiente para poder sacar esa producción y la comunicación vial necesaria eso es otra traba”, continuó.

“Nuestra responsabilidad no es solo la elaboración de leyes, sino también saber cómo se están aplicando esos fondos, cómo se está llevando a cabo la ejecución presupuestaria. Hay cuestiones que antes eran públicas y se informaban sobre la ejecución presupuestaria y todos los ciudadanos lo podían conocer y, lamentablemente, ahora esa información llega tarde o no llega, entonces tenemos que requerirla a los funcionarios, convocarlos a la legislatura y preguntarles cómo se está llevando adelante. No sirve tener buenos números asignados a partidas de gasto en presupuesto si después no se ejecutan, si después las cosas no se hacen”, subrayó Farías.

“Por eso queremos ver bien qué es lo que plantea el presupuesto provincial, nos preocupa que se mantenga la inversión en infraestructura, que no baje. El 2023 es un año importante porque es el último de la gestión provincial y a los que formamos parte de grupos políticos que pretendemos volver a gobernar la provincia de Santa Fe nos preocupa mucho cómo va a quedar esta provincia, cuál va a ser la situación de las obras en ejecución y las proyectadas”.

“Nos preocupa también a lo que se está apostando en la matriz productiva de la provincia, hoy se vive una situación mucha incertidumbre a nivel nacional, nos está golpeando fuertemente la inflación, pero también nos golpean lo desaciertos que ha tenido la política nacional, fundamentalmente en el manejo de la balanza comercial internacional, lo que ha sucedido con las importaciones y exportaciones, lo que hace que hoy haya una reducción drástica que ha golpeado a muchos sectores a los que les faltan insumos para producir”, concluyó el diputado Farías.