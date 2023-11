Escándalo sexual y de violencia: denunciaron a un asesor y ex candidato de Milei

Laura Vázquez también dijo que Nápoli se jactaba de haber filtrado los audios de Carlos Melconián, en el que el fallido ministro de Economía de la derrotada candidata Patricia Bullrich acosaba sexualmente a empleadas del Banco Nación. Coincidencia o no, la Fundación Mediterránea canceló su contrato con Melconián.

Por las declaraciones de Laura Vázquez sobre Juan Nápoli pic.twitter.com/qEWeQXINj1 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 2, 2023

La reacción de Nápoli, ante las primeras repercusiones, fue hacer una publicación en sus redes sociales. "Desde hace días estoy siendo acosado y extorsionado por servicios berretas de inteligencia (de quienes me ocuparé uno por uno) con la complicidad de la doctora Laura Vázquez (de profesión alternativa prostituta). Hoy realicé una denuncia en el ministerio Público Fiscal", escribió el banquero y excandidato a senador en redes, aunque luego borró la publicación.

En respuesta, Vázquez le dedicó una historia de Instagram: "La denuncia ya está hecha, Todo va a salir a la luz. Y la gente va a ver que vos me ensucias para salvarte vos. A las pruebas me remito como abogada. Es cuestión de esperar. De hecho ya con esto estás violando la perimetral, más calumnias e injurias hacia mi persona", le recordó la joven.

Este jueves, Vázquez dio más detalles de la denuncia en C5N. Según detalló en ese canal televisivo, Nápoli la invitó al búnker de La Libertad Avanza del 22 de octubre y, un día después, la hostigó vía mensaje de texto hasta amenazarla en la puerta de su casa. La abogada contó también, aunque sin dar mayores detalles, que llegó a recibir un ofrecimiento para ocupar un cargo, una acusación similar a la que hizo meses atrás MIla Zurbriggen, líder de la agrupación La Generación Libertaria, que aseguró que dentro del partido los cargos son "solo por guita o por sexo".

laura4.jpg Laura Vázquez, la amante del banquero y asesor libertario, Juan Nápoli.

En C5N, la joven también contó que alquila un departamento en Recoleta, en el edificio de enfrente al que reside Nápoli con su familia, donde habría recibido una visita violenta del asesor económico. "La mujer entró a mi Instagram y vio los likes, y también comparó los viajes. Él me culpó a mi porque tengo el Instagram público, pero que se haga cargo porque me llevó a todos lados y mucha gente de La Libertad Avanza me conoce. Milei y la hermana me conocen como novia de Juan", concluyó.

De acuerdo a los audios que se publicaron en el programa Argenzuela, en un momento Nápoli amenazó con que su esposa "la iba a desfigurar". El banquero salió por el mismo programa, dijo que lo estaban "extorsionando" por su relación extramatrimonial. De las amenazas, en tanto, no dijo nada.