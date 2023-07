El Puma Rodríguez: "Tengo ganas trabajar para Rosario"

Con respecto a su rol en el Concejo de Rosario, el ex deportista afirmó: “Estamos viviendo una situación complicada a nivel país y ciudad, pero no podemos bajar los brazos, yo no puedo bajar los brazos. ¿Cómo puedo ayudar? desde este lado, desde el Concejo, somos un grupo de gente que tiene ganas de hacer cosas por Rosario, yo me acople a ellos, y poco a poco voy conociendo los temas, me voy interiorizando. Como en el fútbol, la política es un deporte en equipo, y acá somos un equipo. Cada uno tendrá un rol, cada uno tendrá su función y yo tratare de hacer la mía”.