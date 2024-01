El gobierno anunció que descontará el día a trabajadores estatales que adhieran al paro de la CGT

El vocero presidencial, Manuel Adorni, cuestionó la medida de la central obrera. "No existe razón para el paro o, al menos, las explicaciones de los porqués son casi infantiles", aseguró

El vocero presidencial Manuel Adorni anunció este jueves que el gobierno nacional descontará de sus haberes el día no trabajado a los empleados estatales nacionales que adhieran el próximo miércoles al paro nacional convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) porque "el salario es una contraprestación" y aseveró que "el que no trabaja, no cobra".